Akár 20 százaléknál is nagyobb mértékben növekedhetnek a közúti fuvarozás díjai az elmúlt hetek változásai nyomán – tette közzé a DigiLog Consulting az elmúlt három hét azon piaci eseményeire reagálva, amelyek a kamionosok kedvezményes tankolásának lezárulásában tetőztek. Bár a cég által a közelmúltban bevezetett Közúti Fuvarozási Árindex (KFX) negyedévente frissül, az említettek miatt a DigiLog a márciusi adatokkal frissítette kalkulációját. Március elején az euró árfolyama és a nyersanyagárak is rendkívüli kilengéseket mutattak, nem is beszélve a hazai üzemanyagár korlátozás változásairól.

A célunk, hogy hirtelen és nagy változások esetén is segítsük a közúti szerződések résztvevőit, a megbízókat, a fuvarozókat és a szállítmányozókat, hogy pontos, objektív számokat használhassanak az üzleti döntéseikhez, megállapodásaikhoz” – fejtette ki Lajkó Ferenc a DigiLog Consulting ügyvezetője.

Fotó: Frank Yvette



Közleménye rámutat, hogy a 7,5 tonnát meghaladó kamionokok esetében a március 13-tól eltörölt ár-stop önmagában is komoly költségsokkot okozhat a hazai gazdaságban, mert

egyedül ennek a hatása a belföldi fuvarozásban 14,3 százalékos, a nemzetközi fuvarozásban pedig 10,9 százalékos azonnali áremeléssel kompenzálható.

Az összes költségelem változásának figyelembe vételével (beleértve az árstop megszűnését, a gyengülő forintot, a munkabéreket, a járművekkel kapcsolatos kiadásokat, az autópályadíjakat és az egyéb költségeket) a KFX 2022-es értéke – a 2021-es értéket véve 100 százaléknak – a nemzetközi közúti fuvarozás esetében 118,6, a belföldi esetében pedig 124,8 százalék.

Ez az érték azt jelenti, hogy a 2021-es bázishoz képest, a 2022-ben jelentkező összes gazdasági hatás okozta költségnövekedést a nemzetközi közúti fuvarozás esetében 18,6 százalékos, a belföldi közúti fuvarozás esetében pedig 24,8 százalékos díjemelés kompenzálná.

A cég magyarázata szerint a március eleji adatokkal frissített értékek azt mutatják, hogy korábbi, 10 százalék körüli becsléséhez képest is drámaian nőhetnek a közúti fuvarozási árai a tavalyi évhez viszonyítva, elsősorban a kőolaj világpiaci ár növekedésének, a forint extrém gyengülésének és a hazai ár maximum fuvarozóknak történt megszüntetése (7,5 tonna feletti nagy teherautók esetében) miatt. Emiatt az idei belföldi fuvarozás akár 25 százalékkal is többe kerülhet, mint 2021-ben. A nemzetközi fuvarozás költségeinek emelkedését tompítja kissé a számukra kedvező forint gyengülés és a külföldi tankolások aránya, de így is 19 százalékos árnövekedés indokolt a megnövekvő költségek kompenzálására a tavalyi bázishoz képest.

A DigiLog az első negyedéves tényszámokat 2022. 05. 11-én tervezi nyilvánosságra hozni. Mint írja, az a nemzetközi fuvarozó, amely az idén nem emelt legalább 18 százalékot – a belföldi pedig 24 százalékot –, néhány hónapon belül tönkre mehet. Lajkó Ferenc azt valószínűsíti, hogy

azok a megbízók, amelyek nem fogadják el ezeket a jogos emeléseket rövid időn belül elveszíthetik fuvarozó partnereiket és kapacitás nélkül maradhatnak.

Emlékeztet, hogy ekkora árváltozások az egész gazdaságra és a mindennapi életünkre is hatást gyakorolnak, hiszen a szállított áruk több, mint 70 százalékát közúton továbbítják így a növekvő fuvardíjak szinte minden termék árában megjelennek majd. A szakember a VG kérdésére hangsúlyozta: az ársapka-rendelet szigorításának fent említett hatása nincs ellentétben azzal, hogy – mint arról a lapunk múltheti cikke beszámolt – sok fuvarozó eleve literenként 500 forint körüli, kedvezményes áron tankol, és nem a még kedvezményesebb 480 forintért. Az e két ár közötti különbség ugyanis lényegesen kisebb annál, mint amennyivel mindkettő elmarad az 680 forintos, vagy annál is magasabb piaci ártól. Más forrásunk emellett úgy tudja, hogy az eleve árkedvezményre jogosultak is szívesen vásárolták a még olcsóbb, ársapkás gázolajat, nem véletlenül lehetett még buszokat is látni a töltőállomásokon.