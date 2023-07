Több légitársaság is közleményben hívta fel az utasok figyelmét, hogy július 15-én, azaz ma országos sztrájkot jelentettek be a földi kiszolgálók Olaszországban. A munkabeszüntetés miatt jókora fennakadásokra, bizonyos esetekben akár járattörlésekre lehet számítani, ami a repülőterekre való utazást, a check-in folyamatát és a biztonsági ellenőrzést is érintheti.

Fotó: Shutterstock

A Wizz Air például azt tanácsolja utasainak, hogy ennek megfelelően tervezzenek, és hagyjanak elegendő időt a repülőtér megközelítésére, valamint a szükséges procedúrák elvégzésére a check-in pultnál, a biztonsági ellenőrzésnél és a beszállókapunál.

Az MTI római tudósítójának beszámolója szerint

csaknem ezer belföldi és nemzetközi járatot érint a munkabeszüntetés, amely délelőtt 10 órától este 6 óráig tart.

A késések miatt a sztrájk hatása az éjszakai órákba nyúlóan is érezhető lesz.

A munkabeszüntetést a reptéri dolgozókat képviselő olaszországi szakszervezetek hirdették meg, a földi személyzet hat éve lejárt munkaszerződésének megújítását követelve. Ezzel párhuzamosan sztrájkot hirdettek 12 és 16 óra között a számos olaszországi járatot is üzemeltető Malta Air légitársaság pilótái, valamint 10 és 18 óra között a Vueling pilótái és légi személyzete.

A magyar fapados ír versenytársa, a Ryanair a szektorban dolgozók sztrájkjai miatt már petíciót is indított: eddig csaknem 1,4 millióan támogatták, hogy az Európai Bizottságnak és Ursula von der Leyen elnöknek lépéseket kellene tennie a francia légi forgalmi irányítók sztrájkja miatt, amely csak idén 4000 járattörléshez vezetett.

A Ryanair álláspontja szerint igazságtalan, hogy olyan járatokat is érint a francia munkabeszüntetés, amelyek csupán áthaladnak az ország felett, nem ott szállnak fel vagy le.