Az Alstom a MÁV-Start 59 villamos motorvonatát korszerűsítette Az Alstom szigorú európai követelményeknek is megfelelő Atlas ETCS Level 2 vonatbefolyásoló berendezésének köszönhetően a modernizált szerelvények nagyobb biztonsággal és adott esetben nagyobb sebességgel közlekedhetnek azokon a pályaszakaszokon, ahol az megengedett. Az érintett 59 FLIRT villamos motorvonat mindegyike megkapta a szükséges engedélyeket és mára már újra forgalomba állt. A teljes projekt – mely uniós és hazai finanszírozással valósult meg – a múlt év végén fejeződött be. „Az 59 FLIRT jármű vonatbefolyásoló rendszerének korszerűsítése szorosan kapcsolódik a MÁV-Start elmúlt évekbeli járműfejlesztéseihez, valamint a vállalat hosszútávú stratégiájához is. Az ETCS berendezések felszerelésével, így már 123 FLIRT és 40 darab KISS motorvonat is a legkorszerűbb biztonsági rendszerrel rendelkezik, ezzel sikerült a közlekedésbiztonság tekintetében is egy magasabb szintre lépni” – idézi a közlemény Mosóczi Lászlót, a MÁV-Start vezérigazgatóját. Balázs Gáspár, az Alstom Transport Hungary Zrt. vezérigazgatója jelezte, hogy a szerelvényeket a lehető legkevesebb ideig, ütemezve vették ki az utasforgalomból. Az Alstom által beépített, saját fejlesztésű fedélzeti berendezések és rendszerek a jelenlegi legmodernebb megoldást kínálják. A rendszer folyamatosan kiszámítja az üzemi-, a figyelmeztető- és vészfékezési sebességprofilokat, valamint figyelemmel kíséri a vonat és a pálya megengedett sebességét is. Teljes felügyeleti üzemmódban a rendszer megakadályozza, hogy a mozdonyvezető tévesen figyelmen kívül hagyjon egy vörös ’Megállj!’ jelzést vagy az adott pályaszakaszra előírt sebességet túllépje. A továbbfejlesztett ETCS L2 rendszer folyamatos kétirányú adatkapcsolatot és felügyeletet biztosít a GSM-R (a GSM kommunikációs rendszer vasúti változata) hálózat segítségével a közlekedő járművek és a pálya közt.