Áprilistól az étkezőkocsikban új ízekkel várja vendégeit a MÁV Utasellátó fedélzeti szolgáltatása. A vasúttársaság közleménye szerint a székelykáposzta például olyannyira népszerűnek mutatkozott az értékesítési adatok alapján, hogy mostantól már az állandó kínálatban is elérhető.

Áprilistól új ízekkel várja vendégeit a MÁV Utasellátó fedélzeti szolgáltatása (Fotó: MÁV fotó)

Kiemelték: e hónap elejétől kezdődően az étkezőkocsik fedélzetén újdonságként megjelent

a zellerkrémleves,

a zöldborsófőzelék, amely opcionálisan kérhető

tükörtojással vagy

vegán zöldségpogácsával, valamint

a paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával.

A desszertek között is van újdonság: a tejberizs, ami kérhető kakaóval vagy fahéjjal, de – a gyümölcsös ízek kedvelőire gondolva – akár áfonyalekvárral is. Bővült az utazás alatt választható rágcsálnivalók köre is, így váltak elérhetővé gyulai kolbászos és szarvasgombás ízben a székely pityókából készült csipszek.

Utasellátó: burger, gulyásleves, marhapörkölt, csirkepaprikás és sör

A MÁV arról is tájékoztatott, hogy 2024 első negyedévében az Utasellátó fedélzeti szolgáltatásait már több, mint 210 ezer utas vette igénybe, ami mindenképpen figyelemre méltó eredmény, hiszen a téli-kora tavaszi időszakban még nem utaznak olyan sokan, mint például a nyári főszezonban vagy akár az elő- és utószezonban.

Eddig idén burgerekből 4290 darabot adtak el, felszolgáltak 2297 adag gulyáslevest, 1065 adag marhapörköltet és 1364 adag csirkepaprikást is, mindehhez pedig közel 7500 korsó sört csapoltak.

Kiemelték: ma már 35 hazai gyártású, 1. osztályú, prémium- és bisztrószakasszal rendelkező kocsi közlekedik az ország meghatározó vasútvonalain, így Miskolc, Nyíregyháza, Záhony, Pécs és Szeged felé, nyaranta pedig Tapolcára.