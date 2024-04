A kísérleti időszak tapasztalatai alapján a MÁV-Start a motorvonati közlekedésben érintett vasútvonalakra tervezi kiterjeszteni a vonatkísérő nélküli közlekedést – közölte a társaság a Világgazdasággal.

A motorvonatokon búcsúzhatunk a kalauzoktól / Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

Észszerűbben lehet elosztani a kalauzokat a vonatokon

Lapunk annak kapcsán kért további információt az állami vasúttársaságtól, hogy az április elején jelezte: április 7-től a Pilisvörösvár és Rákos között közlekedő S76-os vonatai kísérleti jelleggel jegyvizsgáló nélkül közlekednek, két hónapon át. Az értékelés alapján várhatóan az elővárosi és vidéki vonalra is kiterjesztik a kalauz nélküli közlekedést.

Mint megtudtuk, a MÁV-Startnál a 2024. március 31-i adatok alapján 2554 jegyvizsgáló dolgozott. A vonatkísérő nélküli közlekedés tervezett kiterjesztésével gazdaságosabban osztható majd el a jegyvizsgálói állomány.

„Ebből következően a vasúttársaság nem fog elbocsátani jegyvizsgáló munkakörben foglalkoztatott munkavállalót a vonatkísérő személyzet nélküli közlekedés bevezetése miatt, valamint csoporton belül sem lesz munkavállalói áthelyezés” – szögezték le a válaszban.

Sőt, mivel a jegyek szúrópróbaszerű ellenőrzését a kalauz nélküli vonalakon továbbra is a jegyvizsgálók végzik, ők nem egy konkrét járathoz vezényelt vonatkísérő személyzet tagjaként tevékenykednek, hanem az adott vonalon akár egy idősávban közlekedő több vonatjáratra is felszállva ellenőrzik a jegyeket. (Honlapja szerint a társaság egyes vonalakon még fel is venne jegyvizsgálót, de más munkatársakat is keres.

Összegyűjtöttük, amit még tudni kell a kísérleti időszakról és a MÁV-Start terveiről a társaság korábbi és mostani tájékoztatása alapján:

A kalauz nélküli, a menetrendben is KN jelzésű járatok csak olyan, motorvonatos viszonylatokon közlekednek, amelyeken nem szükséges a helybiztosítás.

A vonat indulása után tájékoztatják az utasokat, hogy az adott vonat kalauz nélkül közlekedik, és felhívják a figyelmet arra, hogy vészhelyzet esetén használják az ajtók melletti vészhívókat.

A vonaton továbbra is kizárólag érvényes menetjeggyel vagy bérlettel lehet utazni, lesznek szúrópróbaszerű jegyellenőrzések.

A szúrópróbaszerű ellenőrzés azt is jelenti, hogy ugyan nem a konkrét járathoz rendelt vonatkísérő személyzet, de továbbra is lesznek jelen vasutasok a szerelvényeken.

Egyes vonalakon eddig és a jövőben is kísérik vasútőrök a vonatokat.

A tesztidőszakban az S76-os vonatokon érvényes jegy, bérlet vagy más utazásra jogosító okmány nélkül felszállóknak a jegyellenőrzéskor 2600 forintos pótdíjat is kell fizetniük, ha a felszállás helyén volt jegyvásárlási lehetőség.

Május 6-tól a pótdíj 25 ezer forint a jegy árán felül.

A vonatkísérő személyzet nélküli közlekedés bevezetéséhez a mozdonyvezetők által használt mozdonyfedélzeti berendezést (MFB) és a szintén az általuk használt EMIG rendszert is fejlesztették.

Kalauz hiányában a mozdonyvezetők feladata az élőszavas utastájékoztatás a hangosbemondón keresztül.

A mozdonyvezetők kezelik a fogyatékos utasok be- vagy leszállítását segítő kerekesszék-emelő berendezést.

A mozdonyvezetőnek kell ellenőriznie, hogy megfelelően csukódnak az ajtók, vagy működnek-e a klímaberendezések.

Rendkívüli helyzetben a vasúttársaság átmenetileg jegyvizsgálóval közlekedtetheti az érintett vonatokat.

A mozdonyvezetővel az utasok az utastérben több ponton elhelyezett vészhívókon keresztül tudnak kapcsolatba lépni.

A mozdonyvezető sem lát mindent

A tesztüzem mindazonáltal nem indult problémamentesen. Ráadásul a VDSZSZ lenti videójában Novák Viktor pályavasúti vezető ügyvivő arról beszél, hogy a tesztüzemben érintett vonalon két olyan megálló is van – Vörösvárbánya és Szélhegy –, amelyen a mozdonyvezető nem látja be a FLIRT vonatot a teljes hosszában. Ha kiszáll, hogy végignézze a szerelvényt és a peront, akkor a vezetőfülkébe történő visszatérése alatt az utolsó felszállókat már nem látja. Ez a mintegy tíz olyan, ellenőrizetlen másodperc alatt balesethez vezető esemény is történhet.