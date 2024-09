Átutazik Magyarországon az ukrán nyers étolaj és a búza

Olyan vagonokat szerzett be a magyar–ukrán határ közelében működő East-West Gate, amelyekkel akár 15 százalékkal is gazdaságosabb lehet a szállítás. A társaság most Ukrajából nyers étolajat és gabonát továbbít magyar területen át külföldre.