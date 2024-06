E-áfa: napokon belül élesednek a fejlesztések

Folyamatos növekedést mutat az e-áfa rendszer használata, amellyel „élesben” január 1-jétől van lehetőség a havi és a negyedéves áfa bevallására. Ez a lehetőség is csökkenti az adminisztrációs terheket, és fehéríti a gazdaságot, ami az egyik legfőbb célja a kormányzati intézkedéseknek – tájékoztatott közleményében a Pénzügyminisztérium.

Több mint 60 ezer adózót regisztráltak idén június 20-ig az eÁFA-rendszerben/ Fotó: Róka László/MTI

Finomhangolásokon dolgozik a NAV

Izer Norbert, adóügyekért felelős államtitkár beszámolt arról, hogy

az e-áfa-rendszerben idén június 20-ig több mint 60 ezer adózót regisztráltak, a felületre több mint 195 ezer alkalommal léptek be.

A január 1-jei indulás óta máig 6128 bevallás érkezett be a rendszeren keresztül a Nemzeti Adó-és Vámhivatalhoz (NAV). Az e-áfa rendszert használók számának növekedése pozitív tendenciát mutat – véli.

Korábban, a Világgazdaság megkeresésére adótanácsadók a vállalkozásoktól származó tapasztalatok alapján arról számoltak be: a rendszerben javításokra lenne szükség, hogy szélesebb körben is használni tudják. A Niveus Consulting Group elsősorban azoknak a kisebb vállalkozásoknak ajánlotta a webes e-áfa-felület használatát, amelyek kizárólag belföldi ügyletekben vesznek részt. Felhívták a figyelmet az e-áfa korlátaira, hibáira is. A hátrányok közé sorolták például azt, hogy áfa önellenőrzésre sincsen még lehetőség.

A Niveus korábban jelezte, a legtöbb cég már saját, jól működő integrált rendszerben dolgozik, amely képes az áfabevallásokat kezelni, egy „gombnyomásra” kitölteni, továbbá a könyvelési rendszerek is biztosítják az automatikus kitöltést az áfabevallásnál. Ezért úgy látták, amennyiben a vállalkozásoknak jól működik a saját, meglévő rendszerük, nincs okuk váltani az e-áfára, amely nem tudja ugyanazokat a funkciókat.

Úgy tűnik, ez hamarosan változhat. Izer Norbert államtitkár ugyanis arról tájékoztatott, hogy a NAV folyamatosan dolgozik a rendszer finomhangolásán, új funkciókat tartalmazó fejlesztésén, amelyek közül kiemelendő, hogy

július 1-jén lehetővé válik az önellenőrzés is az e-áfarendszer keretein belül, amellyel a NAV igyekszik könnyebbé, felhasználóbarátabbá tenni az e-áfawebes felületét.

Korábban a NAV ellenőrzési főosztályának vezetője, Horváth Tibor is beszélt a készülő változtatásokról. Azt mondta, az e-áfarendszer nagyarányú fejlesztése nyomán számottevően megnőhet azoknak a gazdasági szereplőknek a száma, amelyek a hatóság rendszerében készítik el áfabevallásukat. A főosztályvezető jelezte, hogy a fejlesztésekkel 2025 januárjára készülnek el, akkor már a közösségi ügyletekről szóló összesítő jelentés is elkészíthető lesz az e-áfában.

Annak ellenére, hogy a rendszer használata ugyan nem lesz kötelező, mi bízunk benne, hogy a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően két éven belül az érintett magyar vállalkozások többsége az e-áfa rendszerén keresztül adja majd be áfabevallását

– mondta néhány hete.