Bárkiből lehet Rachel Green

Vasárnap ünnepelték a Jóbarátok című sorozat indulásának huszonötödik évfordulóját, ennek apropójából a Ralph Lauren divatház piacra dobta a Jóbarátok-kollekciót, amely leginkább a divatmániás Rachel Green ikonikus darabjaira épít. A ruhadarabokat bárki megvásárolhatja, ugyanis a kollekció online is elérhető.

Már 25 év telt el azóta, hogy a Warner Bros. stúdió képernyő elé ültette a fia­talokat, és először került adásba a Jóbarátok (Friends) című amerikai sitcomsorozat. A széria talán legikonikusabb karaktere Rachel Green volt, aki apuci hitelkártyájával vagánykodó butuska lányból menő New York-i üzletasszony lett. A Jennifer Aniston által fantasztikusan megformált karakter a Bloomingdale-nél és a Ralph Laurennél is dolgozott, így a különleges évforduló kapcsán a Ralph Lauren összeült a Warner Bros.-szal, és piacra dobták a Friends Collectiont, amelyhez leginkább Rachel Green gardróbjából merítettek ötletet. A divatház szerint Rachel karaktere óriási nyomot hagyott a divatiparban, ezt az örökséget próbálják most továbbvinni, így mostantól bárki lehet Rachel Green, aki vásárol a Wear to Work fantázianevű gyűjteményből.

A kollekció a kilencveneses évek divatjára épít, hangsúlyos szerepet kapnak a galléros pólók és a midiszoknyák is, az árak pedig egyáltalán nem alacsonyak, 120 font a legolcsóbb ruhadarab.

A kulcsfontosságú darabok között van egy skarlátvörös gyapjúblézer (300 font) és egy gyapjúmellény (229 font) is – ezek a viseletek egészen biztosan ismerősek mindenki számára, aki legalább egyszer végignézte a sorozatot.

A kollekciót a New York-i Blooming­dale áruházban mutatják be, ugyanis a sorozatban ez a vállalat adott először munkát Rachel karakterének a divatiparban. Az üzletben egy erre a célra kialakított Jóbarátok-installációt is találhatnak a vásárlók, és kávét is szolgálnak fel a Central Park pop-up változatában – csak hogy teljesen a sorozatban érezze magát az ember. Azonban nem kell elkeserednie annak sem, aki nem olyan szerencsés, hogy New Yorkban él, a kollekció darabjai­ból ugyanis online is szemezgethetünk és vásárolhatunk.

Egyáltalán nem meglepő, hogy 25 évvel az indulás után a Jóbarátok-őrület még mindig tart, ugyanis már az első epizódot is 22 millióan nézték – csak Amerikában. A sorozat ázsiójának emelkedését a sztárok fizetése is követte: míg az első évadban a hat főszereplő részenként 22 500 dollárt kapott, a tizedik – befejező – évadra már epizódonként egymillió dollár szerepelt a szerződésükben. Ezzel a három női főszereplő, Jennifer Aniston, Courtney Cox és Lisa Kudrow a világ legjobban fizetett női televíziós szereplője lett.

A reklámipar is alaposan kinyitotta a pénztárcáját, dollármilliókat értek a sorozat reklámszünetei: a befejező részben egy 30 másodperces reklámszpotért kétmillió dollárt kellett fizetniük a hirdető cégeknek.