Nanushka az Instagramon is tarol

Megállíthatatlan a magyar divatmárka: Nanushka nem csak a világsztárok körében tarol, de az egyik legnépszerűbb közösségi oldalon, az Instagramon is megőrülnek érte.

A magyar divarmárka, Nanushka vezeti a Magyar Insta Brandlistát több mint 210 ezer követővel a The Million Roses és a KFC előtt – derül ki a most elindult iStory.hu weboldal által összeállított toplistából. A Sándor Szandra által alapított márka nem csak a divatvilágban, de az Instagramon is megállíthatatlanul növekszik. 2018. januárja óta megháromszorozta követőinek számát, így jelenleg már több mint 210.000 követővel rendelkezik. A márka Instagram stratégiájában nagy szerepet játszik a brand imidzsébe tökéletesen passzoló influencer tartalom, amiért a cég továbbra sem fizet – helyette olyan influencerekkel dolgozik együtt, akik örömmel és gyakran viselik az ajándékba kapott ruhákat.

Számomra rendkívül fontos, hogy olyan véleményvezéreken lássam a ruháinkat, akik érzik és át is tudják adni a Nanushka által képviselt stílust és értékeket. Éppen ezért kreatív igazgatóként a mai napig személyesen felügyelem, hogy milyen tartalom kerül ki a platformra

– idézi a közlemény Sándor Szandrát, a márka alapítóját és tervezőjét. A siker nem véletlen, hiszen olyan világsztárok viselik Nanushka ruháit, mint például Hailey Bieber, Katy Perry vagy Amber Heard.