Az Abu-Dhabiban, az Etihad Modern Art Galériában 2022. november 14. és december 4. között bemutatott magyar művészeti kiállítás az írás és kép kapcsolatait elemzi a kortárs festészetben. Címe Picto/Graphy: Calligraphies, Signs, Gestures and Letter images (Kép-írás: kalligráfiák, jelek, gesztusok és betűképek). A kiállítás tizenkettő meghatározó magyar művészt mutat be, akik a magyar és a nemzetközi művészeti színtéren is ismert és elismert alkotók. Jelentős részük a magyar neoavantgárd (1960-as és 70-es évek) központi szereplői, köztük néhányan külföldön is éltek, Franciaországban, Németországban vagy Ázsiában.

Bak Imre: ÖN-ARC-KÉP II. (Fotó: MNB Arts and Culture)

A kiállításon szereplő alkotások a modern művészet absztrakt irányaiból, a nagy kultúrák különböző írás-tradícióiból és a mindenkori létérzés kifejezésének igényéből építkeznek. Képi értékeik közé tartozik a személyes és az egyetemes összekapcsolása; a térbeliség megteremtésének új megközelítése.

A magyar modern művészetben kiemelkedően erős hagyománnyal rendelkező geometrikus-konstruktív rendszerekből építkező megközelítések, vagy a festői mozdulatból születő – napjainkban computeren is előállítható - reliefszerűen képzett technikák egyaránt megfigyelhetők a képeken.

A kiállítást látogató közönség párhuzamokat találhat köztük és a helyi művészet között, és képet kaphatnak a magyar népművészet ősi díszítőrendszereiből vagy a képzőművészetünk költészettel és zenével való kapcsolódásáról.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által életre hívott gyűjteményből Keserü Katalin művészettörténész, professor emeritus, a kollekció volt és a kiállítás jelenlegi kurátora (két kisebb, Delhiben, illetve Kairóban rendezett Kép/Írás kiállítás után) válogatott.

Korniss Dezső: Kalligráfia (Fotó: MNB Arts and Culture)

Ismerve a kalligráfia jelentőségét az iszlám kultúrában, melyben az nemcsak művészi teljesítmény, hanem az inspiráció forrása is: a spirituális világ látható kifejeződése, a bank művészeti divízójának tanácsadója, egyben e projekt koordinátora, Bagyó Anna vetette fel az Írást, mint a kiállítás lehetséges témáját.

A kiállítás témáját egészíti ki a többségében neves nemzetközi fesztiválokat is megjárt díjnyertes magyar animációs filmek válogatása.

Az öt jeles animációs műterem (a Boddah, a Kecskemétfilm, a KEDD, a MOME és az egykori Pannónia) közreműködésének köszönhetően Orosz Anna Ida és Orosz Márton összeállításában vetített alkotások két szekcióban (14 gyerekfilm és 32 felnőtteknek szóló film) várják a közönséget. Az animációs film apró gesztusokból, jelekből, stilizált figurákból építkező eszköztára és a képek közötti asszociációk kapcsolatát megvilágító metaforái egyaránt teret adnak a filozofikus mondanivalójú és az elbeszélő jellegű történeteknek. A magyar rajzfilm mai legjelentősebb, nemzetközi koprodukciókban is foglalkoztatott műhelyében, a Kecskemétfilm Stúdióban készült 100 részes „Magyar népmesék” sorozatot az a Jankovics Marcell indította útjára, aki korábban 1970-es és 1980-as években a közép-európai animáció aranykorának meghatározó központját jelentő budapesti Pannónia Filmstúdióban együtt dolgozott a magyar rajzfilm atyjaként tekintett Macskássy Gyulával és az Oscar-díjas rendezővel, Rófusz Ferenccel.

A kiállításon az alábbi művészektől láthatók munkák: Aatoth Franyo, Bak Imre, Csáji Attila, Frey Krisztián, Hencze Tamás, Keserü Ilona, Konok Tamás, Korniss Dezső, Lakner László, Major Kamill, Mengyán András, Nádler István

MNB Arts and Culture Az MNB-Ingatlan Kft., a Magyar Nemzeti Bank leányvállalatának folyamatosan bővülő gyűjteményének gondozásáért a bank művészeti divíziója, az MNB Arts and Culture felel. Célja a nagyközönség számára széles körben hozzáférhetővé és megismerhetővé tenni annak anyagát, mind a hazai, mind a nemzetközi színtéren, illetve, hogy a szakma számára kutathatóvá és feldolgozhatóvá váljon. A gyűjtemény kortárs anyagát a pandémia idején digitalizálták, és a virtuális térben mindenki számára elérhetővé tették www.mnbarts.hu. Az MNB Arts and Culture emellett aktívan együttműködik a hazai múzeumokkal a műtárgykölcsönzések révén, és ideiglenes tárlatok, valamint kísérőesemények, múzeumpedagógiai programok, dialogikus tárlatvezetések szervezésével törekszik a széles publikum megszólítására. A gyűjtemény 2022 márciusában bemutatkozott Dubajban, az Art Dubai művészeti vásár kísérőrendezvényeként, augusztus végén pedig Szöulban, a Frieze Seoul és a KIAF művészeti vásárok alkalmával rendezett kiállításon.