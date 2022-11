Georges Seurat, Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Paul Gauguin és Gustav Klimt művei egyenként több mint százmillió dollárért keltek el. A Microsoft-társalapító, néhai Paul G. Allen magángyűjteményéből származó műalkotások már az első, szerda esti árverésen átlépték a milliárdos határt, és több mint 1,5 milliárd dolláros forgalmat produkáltak, ami az aukciók történetének legnagyobb egy tulajdonostól származó eladása.

A művészettörténetet 500 évét felölelő kollekciót Látnok: a Paul G. Allen-gyűjtemény címen árverezték el, két estén keresztül, és a teljes bevételt – a gyűjtő kívánságának megfelelően – jótékony célokra fordítják. Ez egyébként nem a teljes anyag, csak 150 mű a gyűjteményből, s például Allen egyik első kiemelkedő vásárlását, Monet tavirózsás festményét, nem dobták piacra.

Allen olyan művészek felé vonzódott, akik a tudományos elméjéhez szóltak, és a térábrázolás új útjait kutatták (Seurat, Johns), és szerette a különleges tájábrázolásokat (Cézanne, David Hockney, Thomas Hart Benton), valamint a Velencét ábrázoló képeket (J. M. W. Turner, Manet és John Singer Sargent). Az aukciós kiállítás két hete alatt több mint 20 ezren látták az árverésre bocsátott 150 művet a Rockefeller Centerben.

2018-ban bekövetkezett halálakor Allen a világ 27. leggazdagabb embere volt. 1992-ben kezdett gyűjteni, amikor az aukciós piac mélyponton volt, és olyannyira komolyan vette a gyűjteményépítést, hogy a végén 14 fős stáb kezelte a kollekciót. A tulajdonában lévő műveket az 1990-es évek végétől gyakran kölcsönözte múzeumi kiállításokhoz.

A Seeing Nature (Látni a természetet) című kiállítás, amely 2016-ban és 2017-ben bejárta az Egyesült Államokat, az ő gyűjteményén alapult. De rendelkezésre bocsátott festményeket a londoni Nemzeti Galéria, a Royal Academy of Arts, valamint a New York-i Metropolitan Museum of Art kiállításaihoz is, a kollekcióját jogosan emlegetik úgy, hogy múzeumi rangú művekkel volt tele.

A Christie’s eredetileg úgy becsülte, hogy a több mint 150 alkotás összesen egymilliárd dollárért kel majd el, de ezt az összeget már az első napon túllépték. A szerdai aukció legmagasabb áron elkelt tétele Seurat Modellek, együtt (kis változat) című alkotása volt, ami több mint 149,2 millió dollárért kelt el. Ez az ár csaknem ötszöröse a francia művész korábbi rekordjának, ami nem csoda, hiszen ezt a képet tartják Seurat legfontosabb magánkézben lévő festményének.

Cézanne olajfestménye, az Sainte-Victoire hegység egyike annak a 30 tájképnek, amelyeket erről a francia hegységről festett, és 137,8 millió dollárért kelt el. A 30 kép mindegyike kicsit más nézőpontból ábrázolja a hegyet, de közülük összesen csak öt van magánkézben. Max Carter, a Christie’s 20. és 21. századi művészetért felelős alelnökének közlése szerint Allen 2001-ben szerezte meg a híres alpesi tájképet 35 millió dollárért, ami akkor a második legmagasabb aukción elért Cézanne-ár volt.

A franciaországi Arles-ban, két évvel a halála előtt festette Van Gogh a Gyümölcsöskert ciprusokkal című festményét, melynek ára 117,2 millió dollár lett, s így mostantól ez a kép a művész valaha volt legdrágább alkotása, amelyet aukción értékesítettek. Az arles-i képek többsége múzeumi gyűjteménybe került, mindössze öt van magánkézben.

Gauguin Anyaság II. című alkotása 105,7 millió dollárért, Klimt nagyméretű Nyírfaerdője pedig 104,5 millió dollárért kelt el. Mindkét eladási ár új életműrekord is egyben. A Gauguin-képet, amelyet a művész a Francia Polinéziában töltött tízéves időszaka alatt festett, Allen 2004-ben vásárolta, akkor rekordnak számító 39 millió dollárért.

Míg a szerdai nap tételeinek többsége a 19. századból származott, csütörtökön kortárs remekművek kerültek kalapácsa alá, s ezen a napon is bőven születtek rekordok. Lucian Freud 1980-as évekbeli alkotása, a Nagy belső, W11 (Watteau nyomán) 86 millió dollárért kelt el, megdöntve a művész korábbi, 56,2 millió dolláros rekordját. Allen 1998-ban szerezte meg a festményt 5,8 millió dollárért, körülbelül 15 évvel az elkészülte után, s ezt a képet tartják Freud legfontosabb művének. A 92 éves absztrakt expresszionista művész, az amerikai Jasper Johns hat műve is árverésre került a két nap folyamán. Közülük szerdán a Kis téves indítás (Small False Start) több mint 55,3 millió dolláros rekordáron kelt el.

Az 1980-as születésű művész, Andrew Wyeth női portréja 23,3 millió dollárért kelt el, ami több mint hétszerese a 3 millió dolláros előzetes becsértékének. Georgia O’Keeffe, Fehér rózsa, Larkspur No. I. című virágképe 26,7 millió dolláros árat ért el.

Max Carter, a Christie’s alelnöke szerint nehéz a kollekcióra egyetlen szervezőelvet ráhúzni, de szerinte Allent azok a művészek érdekelték, akik más nézőpontból tekintettek a világra, mint az átlag, és bizonyos mértékig a jövőbe néztek. Allen nővére, Jody Allen az aukció előtti sajtónyilatkozataiban arról beszélt, hogy testvére számára a művészet egyszerre volt analitikus és érzelmeket kifejező, valamint gyűjteménye érdeklődési körének sokszínűségét tükrözi. Az Allen gyűjteményében található művek sokszínűsége nemcsak a különböző időszakokra, hanem a különféle műfajokra is érvényes. A kétnapos akció során Alberto Giacometti és Louise Bourgeois szobrait, Alexander Calder függő mobilját, Pablo Picasso kerámiáit, és Bruce Nauman amerikai művész fényreklámja is elárverezték.

A Christie’s szerint 19 országból licitáltak, a tételek felét amerikai vásárlók vitték haza, a vevők 12 százaléka volt ázsiai.