Újabb felújított Ikarusokkal bővült a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum autóbuszflottája. A három restaurált, továbbá egy restaurálás előtt álló Ikarus 200-as várja a látogatókat június 26-tól az Északi Járműjavító Dízelcsarnokában. Az autóbuszok közel eredeti pompájukban láthatók, mintha éppen a legendás mátyásföldi vagy székesfehérvári szerelőcsarnokból kerültek volna a gyűjteménybe. Megtekinthetők a Bringára váltva című kiállítás belépőjegyével.

A Közlekedési Múzeum elkötelezett az Ikarus-örökség közintézményi, múzeumi megőrzése mellett. 2016-ig az intézménynek csupán egy darab Ikarus 556-os autóbusza volt, azóta megkezdte gyűjteményfejlesztési programját a kormány támogatásával. A múzeum egyik legfontosabb célkitűzése a hazai autóbusz- és vasútijármű-gyártás nemzetközi szinten is jól ismert produktumainak megmentése. Ebben kiemelt figyelmet kapott az Ikarus-örökség ápolása is, további műtárgyak megmentése, a gyűjtemény gyarapítása és a kapcsolódó archívumi anyagok, történetek, rajzok megőrzése.

2022 tavaszán négy Ikarus 200-as restaurálását kezdte meg a Közlekedési Múzeum, melyekből három mára felújítva várja a látogatókat.

Az elmúlt években már számos legendás Ikarust mentett meg és újított fel az intézmény, többek között egy 66-os Farost, egy 211-est és egy 311-est is.

A legidősebb felújított 200-as Ikarus, az 1986-os gyártású 256.50 V típusjelzésű – vele együtt két másik megújult busz: az Ikarus 260.02 és az Ikarus 260.50 – több évtized elteltével most újra szolgálatba áll. A restaurált járművek mellett egy Ikarus 280.49 autóbusz is a kiállításra kerül, amely még várja méltó megújulását, ennek belső tere is megtekinthető.

A tömegközlekedési forgalomból már teljesen kivont Ikarus 200-asok a rendszerváltás előtt, a keleti blokkon belül a legfontosabb és legismertebb magyar exportcikkek voltak.

A gyár világhírű sikertermékei – Kubától Malajziáig – a világ számos pontján feltűntek, minden idők legnagyobb darabszámban gyártott szériájanként. A típusválaszték széles volt, az előd modelleknél egységesebb. A városi használatot jelentősen megkönnyítette az automata váltó, a külföldi licenc alapján gyártott, padló alatti fekvő helyzetű, beépítést lehetővé tévő motorok, a nagy befogadóképesség, valamint a világos és tágas utastér.

A Közlekedési Múzeum egyedi Ikarus-nosztalgiaflottájával elismerését kívánja kifejezni a legendás magyar buszgyár öröksége előtt, valamint célkitűzése az utókor számára bemutatni, hogy milyen lehetett a mindennapok részét képező tipikus 200-asokkal utazni.