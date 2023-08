Mintegy harminc, nemzetközi szinten is jegyzett magyar galéria részvételével indul a Budapest Contemporary Kortárs Képzőművészeti Vásár, amely szeptember 21. és 24. között a Budapest Bálnában várja az érdeklődőket. A szervezők közleménye szerint a Budapest Contemporary Kortárs Képzőművészeti Vásár azzal a céllal jön létre, hogy idővel a nemzetközi piac meghatározó szereplőjévé váljon és átfogó képet adjon a magyar progresszív kortárs alkotói közösségről.

Fotó: Kallus György

A rendezvény magas szakmai színvonaláról négytagú bizottság gondoskodik, amely elbírálta a galériák jelentkezését is. Határon belül a Magyar Kortárs Művészeti Galériák Országos Szövetsége nyújt szakmai segítséget, de a szervezők együttműködnek a bécsi Vienna Contemporary csapatával is.

Az új seregszemlén minden évben megjelenik majd egy hazai múzeum vagy közgyűjtemény. Első alkalommal a debreceni Modern és Kortárs Művészeti Központ (MODEM) válogatását ismerheti meg a közönség. Standjuknál a MODEM-díj négy pályakezdő nyertesének - Bíró Dávidnak, Dobokay Máténak, Koltay Dorottya Szonjának és Schuller Judit Flórának - a munkái lesznek láthatók.

A kortárs képzőművészeti vásár kiegészül egy jótékonysági online aukcióval is, amelynek tárgyait a kiállító galériák ajánlják fel. Licitálni az Axioart felületén lehet majd, a befolyt összeggel az Autistic Art Alapítvány munkáját támogatják a szervezők.

A közlemény idézi Tausz Ádám főszervezőt, aki szerint ilyen szigorú szakmai feltételek mellett művészeti vásárt nem szerveztek még Magyarországon. A gyűjtők-látogatók kizárólag olyan galériákkal és alkotásokkal találkozhatnak, amelyek saját művészeket képviselnek és rendszeresen tartanak kortárs időszaki kiállításokat - hangsúlyozta.

Ezek a galériák az elmúlt 10 évben közel 100 nemzetközi vásáron vettek részt, bizonyítottak idehaza és külföldön is. A Budapest Contemporary a galériákra koncentrál, gyűjtők és aukciósházak ezen a rendezvényen nem szerepelnek

- mutatott rá Tausz Ádám.

Az új kortárs képzőművészeti vásár résztvevői az ACB Galéria, az Ancora Galéria, a Deák Erika Galéria, az East of Eden Galéria, az Einspach Fine Art, a Faur Zsófi Galéria, a Három Hét Galéria, a Heart and Cherry Galéria, a Horizont, az Inda Galéria, a Kalman Maklary Fine Arts, a Kisterem Galéria, a Knoll Galéria, a NACO Galéria, a Missionart Galéria, a Molnár Ani Galéria, a Neon Galéria, a Resident Art, a Szikra Galéria, a The Space Galéria, a TOBE Gallery & TOBE Project, a Várfok Galéria, a VILTIN Galéria, a Vintage Galéria és a Zsdrál Art - áll a közleményben.