A balatonfüredi MOMŰ időszaki kiállítótermében 2024. május 10-én nyílik meg a tavaly decemberben, Párizsban elhunyt Vera Molnar emlékkiállítása „In memoriam Vera Molnar: Dürer-Cezanne-Klee” címmel. Az alapító-gyűjtő házaspárt, Szöllősi-Nagy Andrást és Nemes Juditot a művésznővel évtizedekig tartó szoros barátság fűzte össze, ezért már korábban tervbe vették, hogy az intézmény első két időszaki kiállításán a gyűjtemény kivételesen gazdag Vera Molnár-anyagának bemutatásával köszöntik közelgő 100. születésnapján. Az első, Ritmusok és algoritmusok c. tárlat a művész kreativitásának számítógépes aspektusára fókuszált: a folytatásban Vera Molnar kedvenc művészettörténeti "háziszentjei" idéződnek meg. Dürer, Cezanne és Klee művészetét a képalkotó munka kombinatorikus természete, a választott művészi elvek melletti makacs kitartás, továbbá a képi gondolkodás játékossága rokonította az övével.A kiállítás kurátora ezúttal is Rényi András művészettörténész.

Vera Molnar: Signature, 2004, / Fotó: MOMŰ

Molnár Vera magyar származású művész, akit a számítástechnika és a generatív művészet terén végzett úttörő munkásságáért ismernek el. Művészi pályafutását hagyományos médiumokkal kezdte, a geometriai absztrakciót kutatva. Az 1960-as években a technikában rejlő lehetőségek iránt érdeklődve Molnár művészi eszközként kezdte használni a számítógépet, és az első ilyen művészek egyike lett. Algoritmusokat készített vizuális kompozíciók létrehozására, a kreativitás és a matematikai precizitás metszéspontját vizsgálva. Ez az innovatív megközelítés lehetővé tette számára, hogy bonyolult absztrakt műveket hozzon létre, amelyek a mintákat, formákat és az ismétlődést olyan módon kutatják, ahogy ez kézzel nem lehetséges. Kiterjedt pályafutása során Molnár világszerte kiállított, többek között a londoni ICA-ban és a The Museum of Modern Artban, és a digitális művészet terén nyújtott úttörő hozzájárulásáért is ünnepelték. 2022-ben munkái szerepeltek az 59. Velencei Biennálé fő kiállításán, „Az álmok teje” címmel. Az artsy adatai szerint munkái az elmúlt évben, a nyilvános aukciós adatok szerint átlagosan a becsértéknél 80 százalékkal magasabb áron keltek el, ami jól mutatja a növekvő műkereskedelmi érdeklődést Vera Molnar munkái iránt.

A MOMŰ 2024. nyár végén többnapos nemzetközi szimpóziumot is rendez Vera Molnar művészetéről.

Frankl Aliona: Kirakati próbababa műhely, 1987 / Fotó: MOMŰ

A MOMŰ fotográfiai programja is folytatódik és a következő három évben három tematikus kiállítás köré szerveződik: A test, A munka és A környezet. Ezek közül az első, 2024-es fotókiállítás a Szöllősi-Nagy–Nemes gyűjtemény testhez kapcsolódó alkotásait helyezi középpontjába: miként viszonyulnak a fotográfusok a huszadik század elejétől napjainkig az emberi test ábrázolásához. Jelen kiállítás a gyűjteményben szereplő művészeket hívja segítségül, hogy megmutassuk milyen változások mentek végbe a műfaj történetében, milyen tendenciák és megközelítések mentén gondolkodnak a fotográfusok a testről. A kiállítás 2024. április 27-től látogatható, kurátora Somosi Rita.