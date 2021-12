A karácsonyt tönkre fogják tenni az ellátási láncokban jelentkező problémák, hallhatjuk hónapok óta, ugyanakkor a Business Insider összeállítása szerint az amerikai cégek rekordforgalomra számítanak az ünnepi szezonban.

A munkaerő-kölcsönzéssel is foglalkozó Challenger Gray & Christmas friss jelentése szerint például az ünnepekre 939,300 szezonális munkást keresnek a cégek, ami a legtöbb 2012 óta, amióta a cég elkészíti ezen összeállítását.

Mindez a vártnál kedvezőbb képet fest a közeljövőről, ellentétben az online kereskedőknél látható nincs készleten jelzésektől, melyek a járvány előtti időszakhoz képest háromszorosára nőttek, vagy épp a gyorsan emelkedő árakkal. Ezek ugyanis erőteljesen visszafoghatják a kilábalás ütemét, hiszen az amerikai GDP közel 70 százalékáért a fogyasztás a felelős.

Egy erős karácsonyi szezon sokat segíthet a gyors kilábalásban, míg egy gyenge karácsony tartós lassulás kezdetét jelezheti. Mindenesetre a Targettől az Amazonig több cég jelezte, hogy felkészülten, jelentős készletekkel vág neki az időszaknak.

Fotó: Shutterstock

Több szakértő szerint az ellátási láncokra helyeződő nyomás is lassan enyhülni kezdhet és annak legrosszabb részén már túl vagyunk. Ugyanakkor az Indeed munkakereső oldal adatai szerint a szezonális munkák aránya 29 százalékkal elmarad a tavalyitól és 26 százalékkal a 2019-estől. Hasonló azonban a helyzet az idénymunkát keresők körében is, hiszen a tavalyinál 19, a 2019-esnél 35 százalékkal kisebb arányban vágynak a munkakeresők ideiglenes munkára.

Összességében azonban a helyzet jóval kedvezőbb, mint a 2020-as, amikor a koronavírus akadálytalanul tarolta le az Egyesült Államokat ebben az időszakban, ami a korlátozások bevezetéséhez vezetett. Az azóta eltelt időszakban megjelentek az oltások és szeptember óta csökkenő trendet mutat a koronavírust elkapók száma is, így jóval nyitottabb is az amerikai gazdaság, mint tavaly ilyenkor. A cégek úgy tűnik, hogy sokkal inkább 2019-hez hasonló karácsonyt várnak, mint 2020-asat.