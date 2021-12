Hat százalékra gyorsult a harmonizált fogyasztói árindex novemberben Európa legnagyobb gazdaságában. Ugyanakkor a Szövetségi Statisztikai Hivatal számítási módja szerint 5,2 százalékon áll az éves fogyasztói árindex, ez változatlanul elmarad az 1992 nyarán elért 6 százalék fölötti szinttől.

Fotó: HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH

A fogyasztói árindex megugrását a magasabb energiaköltségek, és az ellátási lánc szakadozása miatti magasabb termelői- és nyersanyagárak okozták elsősorban. Emellett az áfa-visszatérítés hatása is legalább egy százalékkal növeli az árindexet. Ezek a tényezők, és a decemberi karácsonyi vásárlások rekordra gyorsíthatják az év végi árindexet, 2022 pedig elkezdődhet az infláció növekedésének mérséklődése. Megfigyelők szerint ebben szerepet játszik majd az áfa visszatérítések kifutása, a magasabb bázis, és az is, hogy a gazdaságok nyitása után a vendéglátás árai is visszatérnek a megszokott szintre. Azonban, még az optimistább előrejelzések szerint is leghamarabb a jövő év végén, illetve 2023 elején érheti el az árindex a 2 százalékos jegybanki célszintet – írja az ING Bank jegyzetében.

Úgy vélik, hogy rövidebb távon az áremelési hullám, és a koronavírus-járványi miatti újabb korlátozások visszafogják a lakossági fogyasztást, és a béremelések pedig nem ellensúlyozzák a vásárlóerő csökkenését.