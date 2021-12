A koronavírus új, omikronnak nevezett variánsa jelentősen lassíthatja a világgazdaság további kilábalását, az utazási korlátozások miatt gyengülni fog a fogyasztói és vállalati bizalom, visszaesik a turizmus. Japán például csatlakozott Izraelhez, és nem csupán az Afrika déli részéről érkezőket nem fogadja, hanem ideiglenesen valamennyi külföldi látogató előtt lezárta hétfő éjféltől a határokat, hogy megakadályozza az új variáns terjedését.

Fotó: CHRISTOF STACHE

A Bloomberg összeállítása szerint a piacok máris kezdik beárazni a következményeket. Már pénteken legalább tíz bázisponttal csökkent annak az esélye, hogy az amerikai, a brit és az ausztrál jegybank jövőre megemeli az alapkamatot, mert a tavalyi nagyszabású ösztönzőprogramok után kevesebb lehetőségük maradt. Bár sok minden függ attól, mit állapítanak majd meg a következő hetekben a tudósok az omikron fertőzési és vakcinaelkerülési képességeiről, a legrosszabb forgatókönyv az lenne, ha emiatt vissza kellene térni a széleskörű lezárásokhoz. Egy ilyen lépés tovább súlyosbítaná a globális ellátási lánc már meglévő zavarait, gyengítené a keresletet, és növelné a stagflációval kapcsolatos aggodalmakat.

Fotó: OLE SPATA

A Goldman Sachs közgazdászai négy lehetséges kimenetelt vázoltak fel.

A legkedvezőbb forgatókönyv szerint az omikron nem lesz olyan fenyegető, mint amilyennek egyelőre tűnik, de a megjelenése így is kijózanító emlékeztető arra, hogy a járvány változatlanul fenyegeti a világgazdaságot.

A legrosszabb kimenetel pedig az, hogy az infláció olyan mértékben felgyorsulhat 2022 első negyedévében, aminek következtében a globális gazdasági növekedés két százalékosra lassul az előző három hónaphoz képest – ami 2,5 százalékponttal kisebb a jelenlegi előrejelzésüknél. Ebben az esetben az éves növekedés 4,2 százalékos lesz, 0,4 százalékponttal kisebb a jelenleg vártnál.

Fotó: NYASHA HANDIB

A legtöbb szakértő, köztük Luis de Guindos, az Európai Központi Bank (EKB) alelnöke azonban úgy véli, hogy a hatás kisebb lesz a 2020-asnál, az mivel a kormányok vonakodnak visszatérni a teljes lezárásokhoz, a kisebb vagy helyi korlátozásokhoz pedig már a gazdaság és a fogyasztók is alkalmazkodtak. A kivétel Kína, ahol eddig is szigorúan ragaszkodtak a zéró tolerancia politikájához, és Mark Williams, a Capital Economics Ázsiával foglalkozó vezető közgazdásza szerint ugyan ez hosszú távon fenntarthatatlan, de az omikron megjelenése miatt rövid távon még tovább szigoríthatnak is rajta. Ezt gyakorlatilag előre is vetíti a Pekingi Egyetem matematikusainak nyilvánosságra hozott elemzése, amely szerint az országban napi 630 ezerrel több fertőzést diagnosztizáltak volna, ha követik az amerikai, brit, spanyol, francia és izraeli példát, feloldják a külföldiekre vonatkozó utazási korlátozásokat.