Amikor Elon Musk megkezdte Tesla részvényeinek eladását, tettét számos magyarázat kísérte, de a legvalószínűbbnek az látszott, hogy további részvények vásárlásához fűződő opciói adóterhét akarja kifizetni. Tekintve, hogy ezeket az opciókat le is hívta a dél-afrikai származású milliárdos, továbbra is úgy tűnik, hogy ez lehetett a célja.

Ugyanakkor a Tesla-vezér csütörtökön egy Twitter beszélgetés során arról írt, hogy recesszióra számít a közeljövőben. Ugyanakkor azt a milliárdos is elismeri, hogy a makroökonómiai folyamatok előrejelzése komoly kihívás, de a zsigereiben azt érzi, hogy 2022 tavaszán vagy nyarán, de legkésőbb 2023-ban következik a gazdasági visszaesés.

Fotó: YASIN OZTURK / AFP

Természetesen a recessziók az esetek többségében váratlanul következnek be, noha a vicc szerint vannak közgazdászok, akik az utolsó három recesszióból tízet megjósoltak. Mindenesetre bár a milliárdost több mint 68 millióan követik a Twitteren, mégsem biztos azért, hogy gazdasági döntéseinket érdemes Elon Musk zsigereire alapoznunk.

Az üzletembernek mostanában amúgy is számos problémája akadt, így például a Tesla több százezer autót volt kénytelen visszahívni az Egyesült Államokban és Kínában is, de a SpaceX kapcsán is érték kritikák, mondván annak műholdjai majdnem karamboloztak a kínai űrállomással. Nem csoda, hogy a hónap elején azt fontolgatta, hogy otthagyja munkahelyeit és főállású influenszernek áll.