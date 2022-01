Forint és dollár: az egyik csúszkál, a másik robog

Egy héttel a Federal Reserve kamatülése felé közeledve elromlott a forint év eleji szárnyalását támogató nemzetközi hangulat: emelkednek az amerikai állampapírhozamok, ez véget vetett a sokak számára meglepő év eleji dolláreladásoknak, a feltörekvő piaci devizákon pedig túladnak.

A dollár erejét egy devizakosár ellen mérő dollárindex (DJI) negyed százalékot erősödött kedden, majdnem egyhetes csúcsra érve. Az euró ellenében a zöldhasú tovább távolodott az 1,15 közelében a múlt héten elért sokhetes mélyponttól, és fél 2-kor 1,139 környékén kereskedett. Még mindig van tér, hogy visszatérjen a múlt év utolsó heteire jellemző 1,13 környékére, de úgy tűnik, hogy az év eleji visszavonuló ellenére a piaci szereplők jelentős része még mindig ragaszkodik ahhoz a számításához, hogy a Fed várható kamatemelései a dollár évévé teszik 2022-t.

Miközben a dollárt vásárolták, a feltörekvő piacokon nemcsak a devizákat, hanem a részvényeket is eladták kedden a befektetők. A közép-európai devizákat az euró ellenében is gyengíteni szokta a dollár erősödése. A forint mintegy egyharmad százalékot veszített az erejéből az euró keresztben, 357 közelébe csúszva, miközben a złoty és a román lej mintegy 0,1 százalékot gyengült. A cseh korona ezzel szemben 0,2 százalékot erősödött, 24,39-ra. A régión belüli eltérések – és a lehetséges további kilengések – okára a Bank of America minapi jegyzete világít rá, amely szerint egy-egy feltörekvő piaci deviza iránti keresletet a Fed teremtette nemzetközi háttér mellett a továbbiakban erősen az fogja befolyásolni, mekkora szigorítás várható még az adott jegybank politikájában. Ennek alapján a bank elemzői azt javasolták a befektetőknek, hogy például a forintot váltsák cseh koronára a portfóliójukban.