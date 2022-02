Tömeges elvándorlás zajlik a Szilícium-völgyben. Tavaly közel negyvenezer fővel kevesebben laktak 2020-hoz képest az Egyesült Államok egyik legnagyobb információs technológiai központjában,

amelynek négy megyéjében és 39 városában most már csak nagyjából hárommillióan élnek. Nagyon magasak az ingatlanárak, a letelepülés és a megélhetés költségei, annak ellenére is, hogy szinte mindenki dolgozik, a területen mért 2,9 százalékos munkanélküliségi ráta kifejezetten alacsonynak mondható.

Az újonnan érkezők számában 72 százalékos csökkenés tapasztalható a pandémia előtti időszakhoz képest. Még a tengerentúlról is alig háromezren költöztek tavaly a völgybe, amely 64 százalékos visszaesést jelent 2020-hoz, és 89 százalékost a 2001-es csúcshoz képest. A legtöbben harminc évvel ezelőtt, majd a kétezres évek elején költöztek az azóta kisebb-nagyobb hullámvölgyeket átvészelt desztinációba, amelynek már Ausztráliában és Ázsiában is gyarapodnak a riválisai, a feltörekvők között található Makaó is.

Fotó: Shutterstock

A MarketWatch adatai szerint míg 2019-ben 2300, tavaly előtt 15 ezer, az utolsó 12 hónapban pedig több mint 32 ezer személy hagyta el a központot. A célállomások főként Austin, Seattle, New York, Denver és Portland. A technológiai fővárosból távozók 65 százaléka viszont nem megy túl messzire, és San Francisco környékén, illetve Kaliforniában tervez maradni. Sokakat a távmunka továbbra is a völgyhöz köt, de fizikailag nem tartózkodnak a helyszínen, vannak akik ezt már kényelmi szempontok alapján teszik. Nem elhanyagolható tényező a koronavírus lenyomata sem, amely a halálozások kilenc százalékért volt felelős a térségben, és ez is csökkentette a népességet.

Az elvándorlást a cégek kivonulása is indukálja.

A közelmúltban négy technológiai vállalat is áthelyezte a székhelyét a techcentrumból: a Palantir Technologies, a HP Enterprise, az Oracle és a Tesla.

Elon Musk például Texasban terjeszkedik. A befektetők egyelőre nem aggódnak, mivel a Szilícium-völgyi cégek már máshol is tudják termelni a profitot. A helyi techcégek kockázati tőke finanszírozását 95 milliárd dollárra, piaci kapitalizációjának értékét 14 billió dollárra becsülik és várhatólag új munkahelyek is létesülnek.