Az Európai Távközlési Hálózatüzemeltetők Szövetsége (ETNO) szerdán közzétett jelentése szerint

az EU döntéshozóinak többet kell tenniük a távközlési ágazatba történő befektetések ösztönzése érdekében, ha az unió gazdasága valóban szeretne e területen kevésbé függeni Kínától és az Egyesült Államoktól.

Az Európában valaha finanszírozott legnagyobb ösztönző csomag két alkotóeleme a EU hosszú távú költségvetése és a helyreállításra irányuló ideiglenes Next Generation EU Program, amelyek együttesen több mint kétezer milliárd euróval segítik a járvány utáni Európa újjáépítését.

A program kiemelt eleme a digitális fejlesztés, köztük az 5G hálózatok kiépítése.

A költségvetés az egységes piac, az innováció és a digitális gazdaság fejlesztésére összesen 149,5 milliárd eurót különít el, amelyet kiegészít a Next Generation EU 11,5 milliárd eurós kerete. Erre már csak azért is szükség van, mert 2008-ban az USA, Japán és Európa GDP-arányosan körülbelül ugyanannyit költöttek távközlési szolgáltatásokra, azóta azonban az európai számadat csökkent a legjelentősebben.

Fotó: EUGENIO MARONGIU / AFP

Jó jel, hogy költségvetési és üzleti forrásokból 2020-ban az unióban együttesen 52,2 milliárd eurót fektettek be az üvegszálas FTTH-hálózatok (Fiber To The Home – ahol az üvegszál közvetlenül az előfizető otthonáig tart) és az 5G hálózatok fejlesztésébe, ami négyéves csúcsot jelent. Ennek köszönhetően az FTTH lefedettsége 2021-ben először lépte át az 50 százalékot, jelenleg pedig eléri az európai háztartások 51,6 százalékát.

Ezzel párhuzamosan, az európaiak 5G elérésének aránya a 2020-as 30 százalékról 2021-re 62 százalékra nőtt,

még ha azt jelenleg kevesen, a lakosság 7,4 százaléka használja is valójában, és az előrejelzések szerint 2022-ben is csupán 18 százalékra nő a számuk. A növekedés ellenére 5G lefedettségben Európa továbbra is globális versenytársai mögött áll: az Egyesült Államokban 93,1, Dél-Koreában pedig 93,9 százalékos a lakosság 5G lefedettsége. Ez tükröződik az egy főre jutó tőkebefektetések terén is, amely Európában 96,3 euró, szemben az Egyesült Államok 191,9 és Dél-Korea 115,4 eurójával – áll egy az Analysys Mason kutatócég által készített tanulmányban.

Az európai 5G-beruházások lassabb üteme annak eredménye, hogy a globális társaikhoz képest az európai távközlés a szigorúbb szabályozás és az egységes piac hiányában továbbra is erősen széttagolt, ebből adódóan pedig gyengébb a pénzügyi és piaci helyzete:

Európa 38 párhuzamosan működő távközlési társaságot számlál, több mint 500 ezer előfizetővel, szemben az Egyesült Államok 7, Japán 4 és Dél-Korea 3 távközlési szolgáltatójával. Az élesebb verseny miatt az európai távközlési bevételek is alacsonyabbak, de a keresleti oldal is gyengébb: a 2020-as átlagos mobil adathasználat Európában 8,52 GB volt, szemben az Egyesült Államokban felhasznált 10,62 és a dél-koreai 12,52 GB-tal.

Az ágazat emellett annak engedélyezését szeretné elérni, hogy a szolgáltatók értékesíthessék a hálózatukon zajló adatforgalmat, hogy felzárkózhassanak az olyan riválisokhoz, mint a Google, a Facebook és a Microsoft.