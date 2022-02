A koronavírus-járvány 2020 eleji megjelenése jelentős terhet rakott az egészségügyi ellátórendszerek nyakába, a kórházak világszerte komoly hiányt szenvedtek védőfelszerelésből, ezért hajlandók voltak a korábbinál jóval magasabb árat is kifizetni azokért.

Egyes védőeszközök ára nem emelkedett szembetűnő mértékben, ám volt olyan is, amely rakétasebességgel kúszott felfelé

Előbbi kategóriába tartoznak például az orvosi fecskendők. Az Egyesült Államok Népszámlálási Hivatala múlt hónapban közzétett adatai szerint a robbanásszerű keresletnövekedés ellenére – ami 10,4 milliárd Covid-19 elleni vakcinát jelent – a fecskendők ára több mint egy évtizede változatlan – 7 és 8 cent között mozog darabja.

A maszkok ára nemhogy stagnált, de egyenesen csökkent. Az N95-ös és a KN95-ös maszkok árát az omikron variáns húzta fel csúcsra idén januárban. Az N95-ösök ára azonban korábban – 2020 és 2021 között – csaknem ötödére csökkent, 1,52 dollárról 32 centre. Az egyszer használatos, eldobható maszkok darabonkénti ára pedig 14-ről 4 centre mérséklődött.

Nem úgy az orvosi gumikesztyűk ára. Az Egyesült Államokba importált orvosi kesztyűk ára a 2019-es 56 centről 1,77 dollárra emelkedett egy tucat (12 darab) pár kesztyűre vetítve. A megnövekedett keresletnek köszönhetően az USA kesztyűimportja tavaly elérte a 7 milliárd dollárt, miközben a 2020-ban mindössze 2,3 milliárd dollár volt.

A több mint 4000 kórházat és egészségügyi intézményt tömörítő Premier felmérése szerint az orvosi kesztyűk, az egészségügyi személyzet után, a második helyen áll a koronavírusos betegek ellátásához szüksége eszközök listáján. A szervezet 2021. áprilisi adatai szerint a koronavírus elleni védőoltások megjelenése óta 40 százalékkal nőtt a kesztyűk iránti kereslet, ami plusz 215 milliárd párt jelent világszinten. Az USA Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának 2021 júniusi jelentése szerint az Egyesül Államoknak 660 millió pár orvosi kesztyűre van szüksége ahhoz, hogy a teljes lakosságot átoltsa a koronavírus ellen.

De nemcsak az egészségügyi dolgozók, hanem a például az élelmiszerbolti alkalmazottak, vagy épp az árukiszállítók is használnak gumikesztyűt.

A szállítási költségek dobják meg az árakat

A gumikesztyűk döntő többségét Délkelet-Ázsiában állítják el, mivel a gyártáshoz szükséges alapanyagok, mint például a latexhez szükséges nitrilkaucsuk helyben rendelkezésre állnak, ám még a monopolhelyzet ellenére is gondot okozott lépést tartani a kiugró kereslettel.

2020-ban, az Egyesült Államokban és máshol is az N95-ös sebészeti és textilmaszkok gyártására fektették a hangsúlyt, hogy kielégítsék a pandémia miatt megnövekedett igényt. Eközben azonban a gumikesztyűk alapanyagaihoz való hozzáférés korlátozott maradt, mivel a gyártáshoz szükséges alapanyagokból és technológiából is világszerte hiány mutatkozik, és az is az említett délkelet-ázsiai régióra korlátozódik.

Az Egyesült Államok ráadásul megtiltotta a malajziai székhelyű Top Glove vállalat által előállított kesztyűk importját az ott zajló kényszermunkára hivatkozva. A Top Glove a világ legnagyobb gumikesztyűgyártó vállalata. Az behozataltilalmat csak 2021 szeptemberében oldották fel. A malajziai vállalat jelentése szerint a tilalom hatására 2021-ben az Észak-Amerikába irányuló termékvolumen 15 százalékát tette ki az ott legyártott kesztyűmennyiségnek, szemben a 2020-as 22 százalékos aránnyal.

A Forbes egy korábbi írásában rámutat, hogy a gumikesztyűk alapanyaként szolgáló nitrilkaucsukhoz használt vegyszerek – az akrilnitril, vagy a butadién – ára 2020 márciusa és decembere között a duplájára emelkedett, a kesztyűkért pedig tízszer annyit kellett fizetni.

A Top Glove nyeresége 2020 júniusa és augusztusa között 1646 százalékkal 300 millió dollárra emelkedett. A 2021 augusztusában záródó pénzügyi évben pedig történelmi csúcsot döntött a bevétel, ami elérte a 3,9 milliárd dollárt. A 2021-es pénzügyi év nettó eredménye meghaladta a társaság elmúlt 20 évében mért nyereséget. A részvényeseknek történő osztalékfizetés pedig 400 százalékkal ugrott meg.

A vállalat azonban tavaly decemberben jelezte, felkészült a fellendülés megtorpanására, hiszen a nyersanyagárak csökkenése mellett Kínában és máshol is új szereplők léptek a piacra, ami árversenyt eredményez majd, ami várhatóan a kesztyűk árának csökkenését vonja maga után.

Magyarország önellátó

Magyarországon a járványügyi védekezés eszközeként saját gyártásban állítanak elő védőmaszkokat és orvosi kesztyűket. Ebbe a sorba illeszkedik a METRIS 3D Kft., amelynek kormányzati támogatással megvalósított fejlesztése lehetővé teszi, hogy Magyarország a hazai technológiának és autonóm alapanyaggyártásnak köszönhetően önellátóvá váljon az EU-s normatíváknak megfelelő orvosi minősítésű védőmaszkok és gumikesztyűk gyártásában – mondta a cég ügyvezető tavaly májusban az Origónak.

Thurzó Miklós elmondta, hogy a magyar fejlesztésű orvosi gumikesztyűnél a hagyományos latex alapútól eltérően nincs szükség a trópusi gumifa-ültetvényeken termelt kaucsukra.

A hazai fejlesztésű kesztyű elasztikus tulajdonságai kiválóak, a repedés illetve átszúrás védelme pedig megegyezik a latex kesztyűével. Ezek kívül kitűnően ellenáll a savas-lúgos környezetnek, az olajnak és más anyagoknak. Rendkívül ellenálló a hőhatással szemben, – 40 foktól + 108 Celsius fokig terjedő hőmérsékleti intervallumon belül teljes védelmet biztosít.

„A kesztyű tehát olyan saját fejlesztésű, akrilnitril-butadién bázisú szintetikus anyagból készül, méghozzá külföldi kitettség nélkül, amit teljes egészében idehaza, és itthoni alapanyagokból tudunk előállítani” – mondta.

A gyártósoron egy nap alatt annyi alapanyagot tudnak előállítani, amiből 400 ezer kesztyű gyártható le. A havi kapacitás pedig hozzávetőleg 12 millió pár orvosi kesztyű lesz. Egy orvos naponta átlagosan 10-15 kesztyűt használ el.

Itthon nem várható áremelkedés

Hazai viszonylatban nem beszélhetünk az orvosi gumikesztyűk árának megugrásáról – értesült iparági forrásokból a VG. Az orvostechnikai eszközök intézményi beszállításai közbeszerzéseken keresztül történnek, melyek legtöbbjénél rögzített az ár. Az egészségügyben a kaucsukgumi alapanyagú kesztyűk számítanak a legjobb minőségűnek, a gyártához szükséges alapanyagból azonban hiány van, az előállítása pedig – mint ahogy azt fentebb taglaltuk – Délkelet-Ázsiára korlátozódik.

A nem kaucsukgumi alapanyagú kesztyűk minősége azonban megkérdőjelezhető, ráadásul a kaucsukgumi-kesztyűk előállításához szükséges szaktudás, illetve az egész infrastruktúra is az délkelet-ázsiai régióra korlátozódik.

Forrásunk szerint a gumikesztyűk világviszonylatban történő drágulása mögött az ellátási láncok zavarai, valamint az alapanyagok drágulása állhat. Hozzátette: az orvosi maszk, illetve egyéb védőruhákban a közeljövőben nem számíthatunk ellátási gondokra.

Véleménye szerint Magyarországon az esetben képzelhető el áremelkedés a gumikesztyűk, illetve egyéb védőfelszerelések esetében, ha maga a beszerzési ár ugrik meg oly mértékben, ami már az állam számára is elfogadhatatlan.