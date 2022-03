Az elmúlt napokban több brit politikus is arról számolt be, hogy gyanús telefonhívásokat kaptak egy magát az ukrán miniszterelnöknek kiadó személytől – írta meg a Reuters. A csaló még a brit védelmiminisztert is elérte egy hívás erejéig.

Ma egy csaló, aki az ukrán miniszterelnöknek vallotta magát videóhívással keresett fel. Több félrevezető információt is közölt és miután gyanús, azonnal megszakítottam a hívást.

– írta ki Twitterre Ben Wallace még múlt hét csütörtökön, aki hozzátette, hogy minden bizonnyal Oroszország áll az eset mögött. Szerinte ez egy bevett orosz taktika, hogy hamis információkat terjesszenek és éket verjenek a szembenálló felek között.

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A hívást az után indították, hogy a brit kormányzati minisztérium kapott egy e-mailt, amit állítólag az ukrán nagykövetség egyik segédje küldött. Ezt a levelet ezután továbbították a védelmi minisztériumnak. Ben Wallace a hívás után azonnal vizsgálatot indított el, hogy kiderüljön miként juthatott át a csaló a biztonsági rendszereken. A védelmi miniszter Twitter posztja után Priti Patel belügyminiszter is közölte, hogy ő is hasonló csalás áldozata lett a múlt hét elején.

A Reuters megírta, hogy ez a dezinformációs taktika bevett gyakorlat az oroszoknál.

Mint írják, 2018-ban Boris Johnson is kapott hasonló csaló hívásokat.

Johnson akkor még az ország külügyminisztere volt, a csaló pedig az örmény miniszterelnöknek adta ki magát a hívásban és a nemzetközi kapcsolatokról akart tárgyalni.