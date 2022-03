Hollywood felfüggesztette az amerikai filmek bemutatását Oroszországban az ukrajnai háború miatt – írja az al-Dzsazíra angol nyelvű honlapja. A Walt Disney, a Sony Pictures és a Warner Bros. sem visz vászonra filmet – az utóbbi által forgalmazott legújabb Batman-alkotást a napokban mutatták volna be az orosz mozikban.

A denevéremberről szóló produkció az év egyik legjobban várt filmje, pénteken debütált az amerikai mozikban.

Fotó: Collection ChristopheL via AFP

A Warner Bros. lépését megelőzte a Walt Disney, amely március 10-én mutatta volna be Oroszországban a Pixar Animation Studiosszal közösen készített Turning Red című alkotást, amely az egyenesen a Disney+ streamingszolgáltató kínálatába került.

„Tekintettel az ukrajnai invázióra és a humanitárius válságra, felfüggesztjük a mozifilmek oroszországi bemutatását” – erősítette meg a Disney szóvivője.

Fotó: AFP

Ezt követően a Sony is követte a példát, és ők is bejelentették mozifilmjeik bemutatásának oroszországi felfüggesztését.

Oroszország nem vezető piac Hollywood számára, de a filmekből származó bevételeket tekintve benne van az első 12 országban.

A Sony legutóbbi Pókember – Nincs hazaút alkotása világszerte 1,85 milliárd dolláros bevételt hozott a forgalmazó konyhájára, ebből az orosz mozik 46,7 milliót vállaltak magukra.

Az Ukrán Filmakadémia szombaton az orosz filmipar nemzetközi bojkottjára szólított fel. Az USA öt nagy filmstúdióját, valamint a Netflix streamingszolgáltatót tömörítő Motion Pictures Association (MPA) hétfőn közölte, kiáll a nemzetközi közösség mellett, és elítéli Oroszország ukrajnai invázióját.

„Vállalataink nevében a leghatározottabb támogatásunkat fejezzük ki Ukrajna és az ország alkotói közössége felé” – áll az MPA közleményében.

Az amerikai filmek meghátrálása még semmi azokhoz a nyugati gazdasági szankciókhoz képest, melyek Oroszországot érik a ukrajnai háború miatt. Az rubel árfolyama meredek zuhanásba kezdett, miután számos nemzet büntetőintézkedéseket vezetett be az orosz bankok ellen.

Nemet mond a Netflix az orosz propagandára

Nem sugároz államilag működtetett csatornákat Oroszországban a Netflix – jelentette be az amerikai streamingszolgáltató, miután az orosz törvények március 1-től megkövetelték volna, hogy az országban több mint 100 ezer előfizetővel bíró szolgáltató elérhetővé tegye kínálatában az ingyenesen fogható orosz hír- és szórakoztató műsoros tévécsatornákat. Ezek között van az a Channel One is, amely korábban arról számolt be, hogy Oroszország ukrajnai inváziója békét hoz – írja a Yahoo.

„A jelenlegi helyzetre tekintettel ezeket a csatornákat nem adjuk hozzá a szolgáltatásunkhoz” – áll a Netflix közleményében.