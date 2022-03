Oroszország és Ukrajna jelentős gabonaexportőr, szállítanak csirke- és sertéshúst is sok piacra, a háború azonban komoly fennakadásokat okozhat – és okoz már most is – a kivitelben. Erre az esetre készül a brazil húsfeldolgozó-ipar a Reuters értesülése szerint. Többek között abban reménykednek, hogy az ellátás érdekében az Európai Unió visszaengedi a piacára azt a húsz brazil húsipari üzemet, amelyeknek a termékeit 2018-ban tiltották ki szalmonellás húsbotrány miatt.

Fotó: Imaginechina via AFP

„Az iparág készen áll arra, hogy pótolja a hiányt, és támogassa azoknak az országoknak az élelmezésbiztonságát, amelyek az Oroszországból és Ukrajnából származó csirke- és sertéshús exportjának valószínűsíthető felfüggesztése vagy csökkenése miatt hiányt szenvedhetnek” – mondta a brit hírügynökségnek Ricardo Santin, az ABPA húslobbi elnöke.

Az ABPA képviseli többek között a brazil JBS-t és a BRF-et, amelyekkel Oroszország és Ukrajna versenyez Ázsia, a Közel-Kelet és Európa fontos piacain, annak ellenére, hogy például az ukrán csirkehús-export mindössze a tizede volt tavaly a brazilnak. „Ha Európának valóban szüksége van a brazil húsra, akkor egyértelmű, hogy ezeknek a húsüzemeknek a felfüggesztését gyorsan felül kell vizsgálni” – vélekedett Torres.