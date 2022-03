Az Egyesült Államok nemzetközi partnerekkel együttműködve legalább 15 milliárd köbméterrel több cseppfolyósított földgázt fog szállítani Európának az idén, ezzel nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az unió képes legyen megszüntetni orosz energiaexporttól való függőségét Putyin ukrajnai invázióját követően. Ezen túlmenően az Európai Bizottság és a tagállamok azt a célt tűzték ki, hogy legalább 2030-ig stabilan, évi körülbelül 50 milliárd köbméter amerikai LNG-t vásárolnak majd – a tavalyi 22 milliárd köbméternyi, unióba irányuló amerikai exporton felül –, azzal a feltétellel, hogy az EU-ba irányuló LNG-szállítások árképletének tükröznie kell a hosszú távú piaci árakat. Az árképletnek az irányadó amerikai, Henry Hub földgáz spot ára mellett stabilizáló tényezőket kell figyelembe vennie.

A többi között ezeket a folyamatokat segíti majd az a közös munkacsoport, amelyet Ukrajna és az EU energiabiztonságának megerősítésére hoznak létre – jelentette be Joe Biden amerikai elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Az energiabiztonsági munkacsoport vezetői a Fehér Ház és az Európai Bizottság egy-egy képviselője lesz. A munkacsoport elsődleges céljai között szerepel az LNG-ellátás diverzifikálása az éghajlati célkitűzésekkel összhangban, valamint a földgáz iránti kereslet csökkentése. A megállapodás hangsúlyos célja, hogy elvágják az orosz hadigépezet olaj- és gázbevételekből történő finanszírozását. Az EU jelenleg gázszükségletének nagyjából 40 százalékát Oroszországtól, többségében vezetéken keresztül kapja (amelyek közül több Ukrajnán keresztül vezet), így annak kiváltása sokkal nehezebb, mint az olajé, amely bár szintén nagy arányban, 30 százalékban Oroszországból érkezik, annak mindössze 4–8 százalékát szállítják vezetéken. Mivel az olajjal kapcsolatos szankciók gyorsabban élesíthetők, ezért is sietett az OPEC főtitkára azonnal hangsúlyozni, hogy a globális energiapiacok destabilizálódnának, ha az európai országok betartanák az orosz olaj importjának betiltásával kapcsolatos fenyegetést.

Az Európai Unió emellett az energiaellátás biztonságát egy olyan az energiatárolásról szóló rendeletjavaslattal egészíti ki, amely szerint a meglévő gáztárolási infrastruktúrát minden év november 1-jéig a kapacitásának 90 százalékáig fel kell tölteni. Mindezen túl az unió a tiszta (például a nap- és szélenergiával és az ezekkel előállított hidrogén) energiával kapcsolatos technológiák és intézkedések piaci bevezetésének és felhasználásának felgyorsítása révén csökkentené az európai gázkeresletet, melyben szorosabb partnerség kialakítására törekszik az Egyesült Államokkal. Az Európai Bizottság és az Egyesült Államok továbbá olyan kibocsátásalapú globális acél- és alumíniumkereskedelmi megállapodást kíván a közeljövőben elfogadni, amely ösztönzi az ipari szén-dioxid-mentesítést és csökkenti az ipari energiakeresletet.

Az unió ez év elejétől jelentősen fokozta erőfeszítéseit az LNG-beszerzésben: több szállító országgal folytatott tárgyalások eredményeként januárban rekordmennyiségű, 10 milliárd köbméter LNG-t szállítottak, több mint 120 hajóval. Ebben a hónapban az amerikai szállítások 4,4 milliárd köbméterre emelkedtek, ami körülbelül kétszerese az ilyenkor szokásos mennyiségnek. Európa a korábbi években gázfelhasználásának nagyjából 10 százalékát biztosította LNG-ből. Alex Froley, az ICIS gáz- és LNG-elemzője szerint azonban erős korlátai vannak az LNG import növelésének, mivel két-három évbe is telhet új létesítmények megépítése, így ez az üzlet inkább a meglévő készletek átirányításáról szólhat, mint új kapacitásról, ráadásul még a jelenlegi árak mellett is drágának számít ez az energiaforrás. Az ING Bank elemzői hozzátették, hogy a célul kitűzött mennyiség még mindig töredéke annak, ami az orosz gázimport helyettesítéséhez kéne, hiszen az 2021-ben mintegy 155 milliárd köbmétert tett ki.

Robert Habeck német gazdasági miniszter a bizottsági bejelentéssel párhuzamosan ígéretet tett arra, hogy év végéig megszünteti az orosz olaj és szén németországi behozatalát, és 2024-re a gázimport is teljesen leáll. Európa legnagyobb gazdasága az ukrajnai orosz invázió kezdete óta jelentős előrelépést tett az orosz gáz-, olaj- és szénimporttól való függősége csökkentése érdekében. Mostanra már az orosz kőolaj behozatala a német import csupán 25 százalékát teszi ki, szemben a korábbi 35 százalékkal, a gázimportot pedig 40 százalékra csökkentették 55 százalékról. Az orosz szénbehozatal az invázió előtti 50 százalékról 25 százalékra csökkent. Hozzátette, nyárra az orosz gázimport aránya 24 százalékra csökken, és 2024 nyarára Németország szinte teljesen független lesz az orosz gáztól. A leválás gyorsasága Olaf Scholz szerint, már most pánikot kelt az orosz vezetésben. Ugyanakkor Németország, Ausztria és Magyarország továbbra is ellenezi az orosz energiahordozókra kivetett egységes uniós szankciók bevezetését, míg annak leghatározottabb támogatója Lengyelország és a balti államok. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke által előterjesztett kompromisszumos energiaügyi javaslatról továbbra is folyik az egyeztetés az Európai Tanács csúcstalálkozóján.