Vlagyimir Putyin orosz elnök vissza is vonult, meg nem is, amikor ma bejelentette az orosz földgáz vásárlásának új feltételeit. Az európai visszhang első körben kaotikus. A vevők, akik a rubelben való fizetés múlt heti bejelentésekor megrökönyödtek és visszautasító nyilatkozatokat adtak ki, ezeket most megismételték. Csakhogy az oroszok nem is rubelben kérik az utalást, vagyis a vásárlón múlik, kéri-e a gázt, vagy nem, a megadott feltételek mellett, vagyis rubelátváltással.

Fotó: AFP

Putyin elnök egy hete a mai napot, csütörtököt szabta határidőként az orosz kormánynak és jegybanknak, hogy dolgozza ki a technikai megoldásokat a rubelben való fizetésre a barátságtalan - azaz az Oroszországra szankciókat kiszabó - országokra, köztük az Európai Unió tagjai számára. A vevők és a nyugati politikusok közül sokan azonnal visszautasították ezt a lépést, amit az Ukrajna lerohanásáért Moszkvára rótt szankciók hatástalanításaként értékeltek megfigyelők. Ezzel ismét megjelent annak a réme, hogy Európa - bár erősen rászorul - orosz energia nélkül marad, holott az uniós állam- és kormányfők a múlt héten nem csatlakoztak az arra kirótt amerikai embargóhoz. Az EU gázszükségletének mintegy harmadát Oroszországból fedezi. Az orosz olaj még kiváltható valahogy rövid távon más eredetű szállításokkal, a gáz azonban rövid idő alatt nem.

Putyin visszavonulásaként hatott, amikor szerdán Olaf Scholz német kancellárt, majd csütörtökön Mario Draghi olasz kormányfőt is telefonon megnyugtatta, hogy továbbra is devizában - euróban és dollárban - utalhatnak a földgázért, és nem állnak le a nyugati szállítások.

Amikor ma a televízión keresztül az orosz elnök bejelentette, hogy aláírta az új szabályokról szóló rendeletet, kiderült, hogy nincs szó visszavonulásról, hanem olyan megoldást találtak, amely leszerelheti a vevők ellenkezését és nyitva tarthatja számukra a gázcsapokat, miközben a múlt héten bejelentett új elvárás is teljesül.

Az ismertetett rendelet szerint a vevők csakugyan rubelben fizetnek, de csak a második lépésben, miután először már devizában utalták a földgáz vételárát. A jogszabály szerint a barátságtalan országbeli vevő csak akkor kap gázt, ha devizát utal egy speciális számlára, amit egy orosz banknál nyitott, majd ezért rubelt kap, és ezzel kell fizetnie a földgázért. (A speciális számlát a "K" betűvel látták el, ami elsőre ugyanúgy megmagyarázatlanul maradt, mint az orosz harcjárműveken Ukrajnában látott "Z"-k.)

Die Zahlung russischer #Gaslieferungen findet entsprechend der bestehenden Verträge in Euro und Dollar statt. Das ist so, das wird auch so bleiben, und das habe ich gestern in meinem Gespräch mit Präsident Putin auch deutlich gemacht. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) March 31, 2022

Időben Putyin bejelentését követték a híradások arról, hogy Robert Habeck német gazdasági miniszter kijelentette: szerződésszegés és zsarolás, ha az oroszok rubelben várják a fizetést a földgázért. Nem volt azonban világos, hogy ezzel a németek a második, rubel számla nyitását is visszautasítják-e - azaz lemondanak a gázról, amire pedig nagy szükségük van -, vagy elfogadják, hogy továbbra is a szerződés szerinti devizában utalnak. Scholz kancellár - aki szociáldemokrata, és nem a radikálisan oroszellenes Zöldek tagja, mint Habeck - úgy nyilatkozott, hogy a német vállalatok továbbra is euróban fizetnek az orosz gázért, amint a szerződésekben is szerepel.

Akárhogy is, az marad, hogy a cégek euróban akarnak, tudnak és fognak fizetni

- idézte a Reuters Karl Nehammer osztrák kancellárt.

Az orosz gázcsapok tehát nyitva maradnak, és az európai döntéshozókon áll, miként kívánnak túljutni a Putyin orosz elnök által eléjük állított dilemmán. A rubel a dollár ellenében az egy hónapos csúcsok közelében vert tanyát.