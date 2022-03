Jerome Powell, az amerikai központi bank (FED) elnöke hétfőn kijelentette, hogy nem riadnak vissza, hogy a szokásosnál nagyobb mértékben emeljék a kamatot, hogy ezzel megfékezzék a száguldó inflációt.

Fotó: MATT MCCLAIN / AFP

„A munkaerőpiac nagyon erős, és az infláció túlságosan is magas” – mondta Powell a National Association for Business Economics konferencián. Nyilvánvalóan szükség van a gyors lépésekre, hogy visszaállítsuk a monetáris politikát a semleges szintre, és akár még szigorúbb intézkedéseket is be kell vezetni az árstabilitást helyreállítsa érdekében.

Hozzátette:ha arra a következtetésre jutunk az elkövetkező üléseken, hogy helyénvaló az alapkamat több mint 25 bázisponttal történő emelése, akkor azt készen állunk akár több alkalommal is megtenni.