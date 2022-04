Emmanuel Macron francia elnök és Marine Le Pen nacionalista vezető szerda este élő televíziós vitán vesznek részt, amelyen még meggyőzhetik a választóikat a vasárnapi elnökválasztás utolsó fordulója előtt. A vita kapcsán a Bloomberg arra figyelmeztette a befektetőket, hogy Le Pen győzelme ugyanolyan sokkot okozna a piacoknak, mint a Brexit.

Amennyiben előretör a szélsőjobboldali jelölt, hétfőn zuhanásnak indulhatnak az európai részvények, a francia kötvények alulteljesíthetnek a német papírokkal szemben, és az euró árfolyama is jellentősen eshet a dollárral szemben, s az elkövetkező hónapokban elérhető közelségbe kerül a paritás

– írta a Bloomberg. A következmények még erősebbek lehetnek a júniusi parlamenti választások után, amikor kiderül, hogy megvan-e a többség a szabadkereskedelmi megállapodások felülvizsgálatára és a határellenőrzés helyreállítására irányuló javaslatok támogatására.

Fotó: Eric Feferberg / AFP

Bár valamennyi közvélemény-kutatás szerint Emmanuel Macron francia elnök megszerezheti második mandátumát vasárnap, a Citigroup-tól az Amundi-ig azonban egyre gyűlnek a figyelmeztetések, hogy

a piacok alábecsülik a meglepetés kockázatát.

Amikor 2017-ben szintén Macron és Le Pen nézett szembe a végső párbajban, több mint 16,5 millió ember nézte a 2,5 órás vitájukat, miközben a két jelölt szinte végig sértegette egymást. Le Pen kiábrándítónak tartott teljesítménye után Macron végül könnyedén nyerte el az elnöki posztot, mivel a szavazók bármit megtettek volna, hogy távol tartsák a szélsőjobboldali jelöltet a hatalomtól.

Lényeges különbség, hogy Macronra ezúttal nagyobb kihívás vár: Le Pen minden programját törölte naptárjából, hogy legyen ideje felkészülni a kulcsfontosságú kérdésekre és így szállhasson szembe a centrista elnökkel. Ráadásul a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint

bár Macron vezet a szavazatok 55,5 százalékával, Le Pen egészen közel került hozzá – 44,5 százalékra becsülik támogatottságát – az öt évvel korábbi eredményekhez képest, amikor az elnök 30 százalékponttal verte.

Ennélfogva még ha Macron el is kezdhetné második ciklusát, a parlament összetétele megnehezítheti reformprogramjának végrehajtását, attól függően, hogyan alakul az összetétele a júniusi választások után.

France, OpinionWay-Kéa Partners poll:



Presidential run-off



Macron (EC-RE): 56% (+2)

Le Pen (RN-ID): 44% (-2)



+/- vs. 12 - 15 April 2022



Fieldwork: 16 - 19 April 2022

Sample size: 1.673

➤ https://t.co/TKq3Z8QNcb pic.twitter.com/ejArvUjnrZ — Europe Elects (@EuropeElects) April 19, 2022

Sok múlik a baloldali szavazókon is – jelöltjük, Jean-Luc Melenchon a harmadik helyen végzett –, hogy kire voksolnak, vagy egyáltalán elmennek-e az urnákhoz. Bernard Sananes, az Elabe párizsi közvélemény-kutató cég vezetője szerint

a fő különbség a két jelölt esetében az, hogy míg Le Pennek maga mögé kellene állítania a dühös és elégedetlen szavazókat, addig Macronnak az lehet a célja, hogy lecsillapítsa őket.

Brutális összecsapást láthattunk öt évvel ezelőtt

2017-ben Le Pen folyamatosan támadta Macront a gazdasági miniszterként hozott intézkedései miatt. Az elemzők akkor kiemelték, hogy folyamatosan a jegyzetei segítségével próbált vitázni, miközben Macron határozott volt és folyamatosan kereste a szemkontaktust. A párbaj kezdetektől fogva brutális volt, és a kommentátorok között konszenzus van arról, hogy nem volt különösebben méltóságteljes. A két műsorvezető újságíró alig jutott szóhoz, és bár most nyugodtabb légkörre számítanak, a szakértők szerint fel kell készülni indulatosabb hangvételre is. Már csak alig öt nap van hátra az április 24-i második fordulóig, a jelöltek nézetei pedig továbbra is homlokegyenest eltérnek a globalizációtól kezdve az ukrajnai háborún át Franciaország Európai Unióban betöltött szerepéig.

A vita kudarc volt, és megfizettem az árát. Ezúttal arról beszélek majd, hogy mit szeretnék tenni értetek ahelyett, hogy megpróbálnálak meggyőzni benneteket arról, mit tett vagy fog tenni a riválisom

– mondta Le Pen a France Info-nak.

J-1 avant #2022LeDebat



Derniers préparatifs pour ce moment clé de la campagne présidentielle.



📺 #franceinfo canal 27 pic.twitter.com/w5dl9b5cTb — franceinfo plus (@franceinfoplus) April 19, 2022

A 44 éves Macron azzal vádolta Le Pent, hogy nem tartja tiszteletben az alkotmányt, és bírálta „nacionalista programját”, amely szerinte mindent, csak nem hazaszeretet sugall, ráadásul ellenfelét Vlagyimir Putyin „barátjának” tartja. Az 53 éves Le Pen Macronról, mint a gazdagok elnökéről beszélt, és azt hangoztatta, hogy ő a „legautoritáriusabb” elnök, akit Franciaország valaha is látott, és megpróbálta zárkózott és arrogáns vezetőként beállítani, mint aki nem hallgatja meg a tanácsokat, még akkor sem, amikor ő maga kéri.

Az esti vita során a National Rally vezetője valószínűleg támadja Macront kedvenc témái, a bevándorlás és a biztonság, valamint az úgynevezett McKinsey-ügy miatt is – miszerint az elnöki kampányért felelős tanácsadócég ellen adócsalás gyanúja miatt indítottak eljárást. Ugyanakkor Macron valószínűleg ragaszkodik ahhoz a narratívához, miszerint Le Pen kockázatot jelent a gazdaságra és az EU-ra nézve, és hangsúlyozza majd annak veszélyét, hogy a szélsőjobboldali jelölt pánikot okozhat a piacokon.

Macron nagyon rutinos vitázó, és bár Le Pen gyakran könnyebben tud kapcsolatba lépni szavazóival a pódiumról, az elnök közismerten képes megfordítani kritikusainak véleményét személyes viták során.

Macront is érheti meglepetés, mivel most már lehet támadni az elmúlt ciklusi teljesítményével. Le Pen pedig a múltkorihoz képest csak jobban tud teljesíteni

– vélte Jean Guarrigues történész.

Hol és mikor követhetjük az elnökjelöltek csatározását?

A helyi idő szerint 21 órakor kezdődő vitát élőben közvetíti a két fő francia köz- és magántévé, a TF1 és a France 2. Az adás valószínűleg több tízmilliós közönséget vonz majd, akárcsak 2017-ben.

La toute première image du plateau #2022LeDébat. Le Pen et Macron seront face à face, sur deux bureaux ronds, séparés de 2,5 m, à 4 m de @LeaSalame & @GillesBouleau.



Couleurs : bleu & beige champagne.



Rendez-vous demain sur #LCI @TF1Info pour toutes les coulisses exclusives! pic.twitter.com/FlmflspmGI — Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) April 19, 2022

A felek által kinevezett tanácsadók a stúdióban beavatkozhatnak, ha úgy érzik, jelöltjük esetleg hátrányos helyzetbe került. Az ellenfelek 2,5 méterre lesznek egymástól, és lehűtik a stúdió hőmérsékletét 19 fokra. A sorsolás alapján Le Pen szólal meg először, és Macron mondja ki az utolsó szót. A vita során nyolc témát érintenek: megélhetési költségek; szociálpolitika, beleértve a nyugdíjakat és az egészségügyet; környezet; a gazdaság; oktatás; törvény és rend; bevándorlás; és intézményi reformok.