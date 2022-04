A Chicago Board of Trade (CBOT) határidős kukoricajegyzései már vékánként (mintegy 35 liter) 8 dolláros ár fölé emelkedtek hétfőn és közel egy évtizedes csúcsot értek el ezzel – írja az Al-Dzsazíra.

A kereskedőket nem csupán az ukrán háború, de

az ültetési szezont hátrányosan érintő, hideg hőmérséklet is aggasztja

az Egyesült Államokban. Mindez csupán rövid ideig nyitvatartó időablakot hagy a kukoricatermelők számára a hónap végéig, amíg ezt a feladatot el tudják végezni, ami ősszel végül alacsonyabb termést hozhat magával. Mindez persze nem meglepő, azt eddig is lehetett tudni, hogy a klímaváltozás nem kedvez a mezőgazdaságnak.

Fotó: Shutterstock

Ennek már most is vannak jelei, így április 10-ig a megszokott 3 helyett csak az ültetni kívánt mennyiség 2 százalékát sikerült elvetni az amerikai agrárminisztérium szerint. Az amerikai termés pedig az ukrán háború miatt elmaradó termelés és export miatt idén kifejezetten fontos lehet, miután a Fekete-tenger orosz blokádja megakadályozza az ukrán kivitelt, míg a háború a termelésre is negatív hatással van.

Ukrajna agrárminisztere szerint

1,25 millió tonna gabona és olajos mag továbbra is olyan kereskedelmi hajókon parkol, melyek nem tudnak kihajózni.

Ennek egy része a politikus pénteki szavai szerint hamarosan meg is romolhat.

A legaktívabb határidős kukoricajegyzés vékánkénti 8 dollárt meghaladó ára 2012 szeptembere óta nem járt hasonló magasságokban. Hasonlóan emelkedett áron lehet csupán szójababhoz vagy búzához is jutni, az előbbi a kukoricához hasonlóan 10 éves, az utóbbi a történelmi csúcsok közelében mozog a kereskedés során. Az ukrán napraforgóolaj hiánya miatt a malajziai pálmaolaj ára is sosem látott magasságokba emelkedett, de a kukorica és búzaexport elmaradása miatt zabért sem kellett még annyit fizetni, mint most.