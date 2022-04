Egyáltalán nem látszik a lengyel ipari termelésen, hogy az ország délkeleti szomszédságában pusztító háború folyik, márciusban éves alapon 17,3 százalékkal bővült a termelés. Ez alig lassabb a februári 17,6 százaléknál, és jelentősen meghaladja az elemzők 11,8 százalékos konszenzus előrejelzését is.

Az erőteljes belső piacra épülő ipari növekedés európai összehasonlításban is kiugró - a kontinensen már a háború előtt is nyögvenyelősen haladtak a dolgok, hiszen az energiaárak felszökése már tavaly megkezdődött, és nem oldódtak meg a korábbi beszállítási gondok sem, sőt a kínai járványkorlátozások miatt még új problémák is keletkeztek.

A lengyel adatok fontosak a közép-európai régió számára is, hiszen Varsó az első a régió jelentős gazdaságai közül, ahol így már tudjuk, miképp érintette az ipart a háború első teljes hónapja. Ennek van információ értéke annak ellenére is, hogy a trendek a régióban már korábban szétágaztak. Februárban mindenütt rosszabbodott a helyzet, csakhogy a lengyeleknél alig, és maradt a robusztus növekedés, miközben másutt - Magyarország kivételével - a korábbi növekedés zsugorodásba váltott. Nálunk számottevő maradt a növekedés, bár az éves rátája megfeleződött februárban, 4,5 százalékra.

Lengyelország több más gazdasági adatot is közölt csütörtökön, ezek közül a márciusi termelői árindex megerősíti, hogy a régióban másutt is tovább nőhettek a vállalatok költségei a háborús hónapban. Az éves lengyel index 20 százalékra szökött föl a februári 16,1 százalékról. Korábban a cseh adatok is a drágulás gyorsulását mutatták, 21,3-ról 24,7 százalékra. A magyar, és különösen a román árindex már februárban is magasabb volt, 22,4, illetve 43,8 százalék.

A régiós béradatok kisebb együttmozgást mutatnak, tehát kevésbé lehet olvasni más országok számadataiból, bár egész Közép-Európára jellemző, hogy a munkaerő szűkös, és a bérek részben emiatt is gyorsabban emelkednek, mint a nyugati országokban. Közös vonás az is, hogy a növekvő jövedelmek többlet keresletet generáltak, ami hozzájárulhatott az infláció felszökéséhez, de semmiképp nem ez volt az elsődleges oka. A szintén ma közölt adatok szerint Lengyelországban 12,4 százalékkal nőttek a bérek a magánszektorban márciusban az előző év azonos hónapjához képest, a februáéri 11,7 után, habár az elemzők a bővülés némi lassulására számítottak.

A Capital Economics elemzői szerdai jegyzetükben azt vetítették elő, hogy a háború megsanyargatja az európai feltörekvő gazdaságokat, ugyanakkor szerintük Magyarország és Lengyelország túlteljesítő lehet a laza költségvetési politikájuknak és erőteljes munkaerő-piacuknak köszönhetően.