Az élelmiszeráraktól a turizmuson át a fegyverellátásig súlyosan érintheti az orosz–ukrán háború az ázsiai-csendes-óceáni országokat, még akkor is, ha nincsenek közvetlenül kitéve a konfliktusnak – derül ki a Economic Intelligence Unit (EIU) legfrissebb jelentéséből.

A kutatócég szerint az élelmiszerárak különösen érzékenyek a háborúra, mivel mind Ukrajna, mind Oroszország jelentős árutermelők. Egyes ázsiai országok olyan nyersanyagimportra támaszkodnak, mint például az oroszországi műtrágya, és a globális hiány már most is megemelte a mezőgazdasági termékek árát – számolt be róla a CNBC.

Our regional guide examines the outlook for Asia following the Russia-Ukraine war. Download the free white paper: https://t.co/4v0v3N52J4 pic.twitter.com/NTr6URfrxm — Economist Intelligence: EIU (@TheEIU) April 8, 2022

Tekintettel arra, hogy a régió viszonylag nagy mértékben függ az energia- és mezőgazdasági nyersanyagimporttól – még ha nem is vásárolnak közvetlenül Oroszországból vagy Ukrajnából, az árak megugrása aggasztó mértékű lesz – figyelmeztetett az EIU.

A termelés visszaesése mellett a nemzetközi szankciók hatásai is tovább emelik az árakat. Az Egyesült Államok már az orosz energiára is büntetőintézkedéseket vezetett be, amit az Egyesült Királyság az év végéig tervez. Az Európai Unió is fontolgatja, hogy miképpen lépjen. Mindemellett szankcionálták az ország oligarcháit, bankjait, állami vállalatait és államkötvényeit is.

Készülnek a csipek a Barcelonai Mikroelektronikai Intézetben, amely híres az egyedülálló szilícium-félvezető-technológiájáról. Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Északkelet-Ázsia – a világ vezető csipgyártóinak otthona – szintén ki van téve a félvezetőgyártásban használt ritkagáz-ellátási zavaroknak– áll az EIU jelentésében.

A további érintett területek közé tartozik a turizmus, valamint néhány ország esetében a fegyverimport is.

Lesznek nyertesei és vesztesei is a megugró áraknak

Mindeddig az orosz és ukrán export egyes árucikkeknél jelentősen hozzájárult a globális kínálatához, így a háború február végi kitörése óta az olaj, a gáz és a gabona világpiaci árai jelentősen drágultak.

A búza határidős jegyzésárai némileg enyhültek a kezdeti kiugráshoz képest, de még mindig 65 százalékkal magasabbak az egy évvel korábbihoz képest. Ugyanebben az időszakban a határidős kukoricaárak 40 százalékkal emelkedtek. Az élelmiszer és az energia mellett a nikkelellátás is veszélybe került, mivel Oroszország a világ harmadik legnagyobb nikkelszállítója.

Bár egyes országok sebezhetőek az áremelkedéssel szemben, mások akár profitálhatnak is belőle.

Egyes országoknak exportelőnyök származnak a magasabb nyersanyagárakból, és abból, hogy elkezdenek globálisan alternatívákat keresni– mondta az EIU.

Robognak a gőzmozdonyok a mongol külszíni kőbányánál. Fotó: Niklaus Berger / Getty Images

Országok, amelyek profitálnak a magasabb nyersanyagárakból

Szénexportőrök: Ausztrália, Indonézia, Mongólia

Kőolaj-exportőrök: Malajzia, Brunei

Cseppfolyósított földgáz: Ausztrália, Malajzia, Pápua Új-Guinea

Nikkelszállítók: Indonézia, Új-Kaledónia

Búza beszállítók: Ausztrália, India

Az emelkedő áraknak leginkább kitett országok (2020-as adatok alapján)

Műtrágya: Indonézia (több mint 15 százalék), Vietnám (több mint 10 százalék), Thaiföld (több mint 10 százalék), Malajzia (kb. 10 százalék), India (több mint 6 százalék), Banglades (majdnem 5 százalék), Mianmar ( körülbelül 3 százalék), Srí Lanka (körülbelül 2 százalék)

Gabonafélék Oroszországból: Pakisztán (kb. 40 százalék), Srí Lanka (több mint 30 százalék), Banglades (több mint 20 százalék), Vietnám (közel 10 százalék), Thaiföld (kb. 5 százalék), Fülöp-szigetek (kb. 5 százalék), Indonézia (kevesebb, mint 5 százalék), Mianmar (kevesebb, mint 5 százalék), Malajzia (kevesebb, mint 5 százalék)

Ukrajnából származó gabonafélék: Pakisztán (közel 40 százalék), Indonézia (több mint 20 százalék), Banglades (közel 20 százalék), Thaiföld (több mint 10 százalék), Mianmar (több mint 10 százalék), Srí Lanka (közel 10 százalék), Vietnám (kevesebb, mint 5 százalék), Fülöp-szigetek (körülbelül 5 százalék), Malajzia (körülbelül 5 százalék)

Betakarítja a termést a kelet-kínai farmer a nyári szezonban. Fotó: AFP

Hiányoznak az orosz fegyverek is

Oroszország a világ második legnagyobb fegyverszállítója, és az elmúlt két évtizedben Kína, India és Vietnam fő beszállítója volt az EIU felmérése szerint.

Az orosz védelmi cégek nemzetközi szankcionálása a jövőben akadályozni fogja az ázsiai országok hozzáférését a fegyverekhez. Azonban ez is új lehetőségeket kínál a hazai és más országok gyártóinak – áll a jelentésben.

Az orosz fegyverimporttól leginkább függő országok 2000 és 2020 között, a teljes import aránya szerint rangsorolva

Mongólia (körülbelül 100 százalék), Vietnam (több mint 80 százalék), Kína (közel 80 százalék), India (több mint 60 százalék), Laosz (több mint 40 százalék), Mianmar (körül-belül 40 százalék), Malajzia (több mint 20 százalék) százalék), Indonézia (több mint 10 százalék), Banglades (több mint 10 százalék), Nepál (több mint 10 százalék), Pakisztán (kevesebb, mint 10 százalék)

Több ezren gyűltek össze a frankfurti Alte Oper előtt szolidaritásként az ukrán néppel, és a háború befejezését követelték. Fotó: Frank Rumpenhorst / AFP

Az orosz turisták elvesztése

Bár az orosz fegyverek nehezebben juthatnak el az ázsiai országokba, a civil légi útvonalak továbbra is nyitva állnak az orosz légitársaságok előtt, ellentétben az európaiakkal. Akár így fel is lendülhet a turizmus az országok között, amennyiben szívesen látják az orosz turistákat, és ők is el tudnak indulni országukból – mutatott rá az EIU, és hozzátette, hogy az oroszok utazási kedvét befolyásolhatja a gazdasági zavar, a rubel leértékelődése és a nemzetközi fizetési szolgáltatások Oroszországból való kivonása.

Ázsiában azonban mindeddig még nem függtek az orosz turistáktól. Thaiföld volt a régió legnagyobb kedvezményezettje 2019-ben, az EIU szerint 1,4 millió orosz látogatót fogadott, ami azonban az összes érkező mintegy 4 százalékát tette ki. Vietnám a második, míg Indonézia, Srí Lanka és Maldív-szigetek voltak még a turisták első öt ázsiai célpontjai között.