Félmilliárd dollárt ígért Ukrajnának az amerikai elnök

Az Egyesült Államok további szankciókkal sújtaná Oroszországot az Ukrajna ellen indított háború miatt; az amerikai elnök által csütörtökön vázolt tervek szerint a legújabb intézkedésekkel többek között kitiltanák az orosz felségjelzésű, illetve orosz tulajdonban lévő hajókat az amerikai kikötőkből. Az Egyesült Államok legutóbb szerdán hirdetett ki új büntetőintézkedéseket, amelyek ezúttal több tucat magánszemélyt és szervezetet – köztük egy orosz kereskedelmi bankot és egy kriptovaluta bányász céget – érintenek.

Az ukrán menedékkérőknek könnyebb lesz bejutniuk az Egyesült Államokba

Joe Biden csütörtöki sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy már jövő héten a Kongresszus elé kívánja tárni a javaslatát, amely fél milliárd dolláros közvetlen pénzügyi segítséget irányoz elő Ukrajnának. Ha az amerikai képviselők ezt is megszavazzák, akkor

alig két hónapon belül összesen 1 milliárd dollárt küldhetnek Ukrajnának. A pénzt az ukrán kormány az ország gazdaságának stabilizálására, a háború által leginkább sújtott közösségek támogatására, illetve a közalkalmazottak elmaradt bérének kifizetésére fordíthatnák a CNN tudósítása szerint.

Joe Biden amerikai elnök jelenleg nem tervez ukrajnai látogatást, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő felhívása ellenére sem.

Az amerikai elnök egyúttal meghirdette az "Egységben Ukrajnáért" elnevezésű kormányzati programot, amely a háború elől menekülő ukrán állampolgárok befogadását segítené. A program célja, hogy az Egyesült Államokban letelepedni akaró ukrán menekülteknek a jövőben ne kelljen először Mexikóba utazniuk, és az ország északi határán jelentkezniük, ha menedéket akarnak kérni az Egyesült Államokban, hanem Európából közvetlenül is beléphessenek az USA-ba. A program célja az is, hogy az ukrán menedékkérelmek elbírálását felgyorsítsa.

Biden még több fegyvert adna az ukránoknak

Az amerikai elnök egy hónapon belül másodszor döntött arról, hogy fegyvereket küld a honvédő ukránoknak. Ahogy korábban, most is egy 800 millió dollár értékű "csomagot" állítottak össze, hogy támogassák az Ukrajna keleti határai mentén, a Donyeck-medencében harcoló ukrán csapatokat. Az amerikai hadsereg fegyvertartalékaiból válogatott szállítmányban a taktikai drónok mellett több tucatnyi önjáró löveg illetve a hozzájuk való csaknem 150 000 töltet is lesz. Az ukrán nehéztüzérséget erősítendő többek között Javelin típusú tankelhárító rakétarendszereket is szállítanak az országba.

Javelineket az első amerikai fegyverszállítmány is szép számban tartalmazott, de ezek mellett akkor Stinger típusú hordozható légvédelmi rakétákat, páncéltörőket, gránátvetőket, gépfegyvereket küldtek a puskák és pisztolyok, valamint az ezekbe való muníciók mellett. Bár a Fox beszámolója megjegyzi, hogy az első fegyverszállítmányt az amerikai védelmi minisztérium közvetlenül az ukrán hadseregnek küldte,ahogy arról a VG korábban beszámolt, az Egyesült Államoknak nem sok lehetősége van, hogy nyomon kövesse az ukránoknak küldött fegyvereket, miután azok átlépik Ukrajna határát, így Washingtonban is számítanak arra, hogy a szállítmányok egy része nem a várt helyre fog kerülni.