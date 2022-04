Noha a Kreml is igyekszik titkolni a hivatalos és nem hivatalos, energiát érintő szankciók hatását, az olajmezőkön begyújtott, felesleges gázból létrehozott fáklyák műholdas képeinek vizsgálata arra utal, hogy az orosz olajtermelés elkezdett visszaesni – írja a Bloomberg.

Mindez anekdotikus információkkal kombinálva arra utal, hogy az orosz olajtermelés 10 százalékkal alacsonyabb a háború előttinél, pedig az OPEC+ által meghatározott kvóták nőttek ezen időszak alatt, és az Európai Unió mint az orosz olaj elsődleges piaca is kínosan tartózkodott az energiát érintő szankcióktól.

Fotó: Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

A termelés további visszaesése is valószínűnek tűnik, miután egyre több nyugati finomítóval és kereskedővel járnak le a hosszabb távú szerződések, és

az EU is igyekszik megoldásokat találni arra, hogy a német ellenkezést megkerülve is lehetővé váljon az olajat is magában foglaló következő szankciós csomagot létrehozni.

Mindez a fogyasztók és az infláció ellen fellépni kívánó jegybankok számára is azt jelezheti, hogy a háború kezdetét jellemző olajár-emelkedés újabb hulláma következhet. Természetesen mindez az orosz gazdaság számára is hátrányos lehet, hiszen a termelés tartós csökkenését egyre kevésbé ellensúlyozhatják a növekvő árak.

A háborúval kapcsolatos áremelkedés erőteljes, ám rövid életű volt, azonban a következő hullám során a drágulás lassabb, ám tartósabb lehet, különösen, hogy még két és fél hónap hátravan a szezonális kereslet csúcsáig, így várhatóan a benzinárak is nőhetnek addig.

Az egyetlen akadály a tartósan 100 dollár fölötti olajár előtt csak a gazdasági visszaesés lehet.

Az orosz olajtermelés, ami februárban még napi 11,1 millió hordó volt, míg márciusban napi 11 milliós átlagot ért el, április első két hetére már napi 10,2 millió hordóra süllyedt. Ha a termelés csökkenése májusban is folytatódik, akkor a kínai lezárások miatt kieső kereslet és a stratégiai olajtartalékok piacra dobása sem lesz képes gátat szabni a kereslet és a kínálat egyensúlytalansága miatt bekövetkező áremelkedésnek.