Elsőként gurult ki az utcára a Maserati GranTurismo tisztán elektromos hajtású, Folgore kupé prototípusa. Rómában kapták lencsevégre a márkától megszokott exkluzív karakterű autót, melyet Carlos Tavares, a Stellantis autóipari konszern vezérigazgatója vitt el első útjára a Formula–E világbajnokság Rome E-Prix 2022 fordulójának Formula-E pályájára – derül ki a Maserati keddi közleményéből. A Maserati története során már számos nagyon sikeres modellt alkotott meg, melyek mindegyike újradefiniálta az olasz sportautó fogalmát, de

az új GranTurismo lesz az első, ami kizárólag elektromos megoldásokat alkalmazó autó. A modell 2023-ban debütál a piacon és a Mirafiori gyárban készítik majd.

Fotó: LORENZO MARCINNO

A Maserati lesz az első 100 százalékban elektromos modelleket gyártó olasz luxusautó-márka. Emellett, 2025-re az autógyártó teljes portfóliója elérhető lesz elektromos kivitelben, 2030-tól pedig kizárólag elektromos meghajtású luxusautókat kínál majd. A Maserati modelljei jelenleg világszerte több mint 70 piacon érhetők el. Modellkínálatában a Quattroporte a zászlóshajó, de a Ghibli sportszedán, és a Levante is elérhető, melyek hibrid hajtáslánccal is rendelhetők, és egyben a szigonyos márka első elektromosított modelljeit is jelentik.

Fotó: LORENZO MARCINNO

A klasszikus GranTurismo utódját élvonalbeli műszaki megoldásokat, kényelmet, eleganciát és kiváló teljesítményt nyújt, a márka igazi ikonjának szánják. A Maserati első olasz gyártóként áll rajthoz az ABB FIA Formula-E elektromos versenyszériában.