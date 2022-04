A koronavírus-járvány újabb hullámának megfékezésére bevezetett széles körű korlátozások miatt jelentősen, két éve nem látott mértékben visszaesett a kínai szolgáltatóipar teljesítménye márciusban. A Caixin Insight Group kínai kutatóintézet és az IHS Markit pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató közös felmérésének szerdán közzétett adatai szerint a kínai gazdaság több mint felét kitevő szektor beszerzésimenedzser-indexe (BMI) 42 pontra zuhant a februári 50,2-ről, vagyis

becsúszott a növekedés és visszaesés határát jelző ötven pont alá.

Ez a kutatás elsősorban a tengerparti régiók kisebb vállalatait méri, de a nagyvállalatokra koncentráló hivatalos adat is a BMI csökkenését mutatta, igaz, csekélyebb mértékben, 51,6 pontról 48,4 pontra.



Az új megrendelések állományának részindexe 2020 márciusa óta a legmeredekebb visszaesést mutatta márciusban. Elemzők szerint elsősorban az olyan személyes kontaktust igénylő szolgáltatási ágakban a legnagyobb a zuhanás, mint a közlekedés, szállodaipar és rendezvényszervezés. A gyengülő kereslet visszafogta a foglalkoztatást is, az ezt mutató részindex tovább csökkent az elmúlt hónapban, bár lassuló ütemben. A cégek ugyan általánosságban jónak tartják az egész éves kilátásokat,

az optimizmusuk 19 havi mélypontra esett vissza, mert aggódnak a járvány és az ukrajnai háború negatív gazdasági hatásai miatt.

Fotó: HECTOR RETAMAL / AFP



A szintén szerdán közzétett, a feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatokat is magában foglaló kompozit beszerzésimenedzser-index a februári 50,1 pontról 43,9 pontra csökkent márciusban – ez az első visszaesés tavaly augusztus óta, a mértéke pedig két éve a legnagyobb. Bár a feldolgozóipar teljesítménye is gyengül, a csökkenést elsősorban a szolgáltatási szektor okozta. Ráadásul egyelőre az áprilisi kilátások sem túl biztatóak, ha kínai halottak napjához kapcsolódó Csingming fesztivál statisztikáját nézzük. A vasárnaptól keddig tartó ünnep alatt a zárlatok és utazási korlátozások miatt a turisztikai bevételek a 2019-esnek a 39,2 százalékára estek vissza a pekingi kulturális tárca adatai szerint. Ez további romlást jelent az idei kínai holdújévhez képest, amikor a bevételek csupán a három évvel ezelőttinek az 56,9 százalékát érték el, emlékeztetett tudósításában a CNBC.

Vang Csö, a Caixin vezető közgazdásza is megemlítette a BMI-adatok ismertetésekor, hogy a kínai döntéshozók számára kihívást jelent a járvány elleni intézkedések precízebbre hangolása annak érdekében, hogy egyensúlyt teremtsenek a lakosság és a közegészség védelme, valamint a termelés és a mindennapi élet rendjének fenntartása között. Mivel a kínai gazdaság komoly kihívásokkal néz szembe, Csang Csi-vej, a sanghaji székhelyű Pinpoint Asset Management vezető közgazdásza szerint az a nagy kérdés, hogy meddig fenntartható a kormány koronavírussal szembeni zéró tolerancia politikája.

„A gazdasági aktivitást feláldozták az omikron okozta járványhullámok elleni hatékonyabb politika érdekében. Arra számítok, hogy a járványgócokat ellenőrzés alá vonják ugyan, de jelentős gazdasági költségek árán” – írta feljegyzésében.

Fotó: HECTOR RETAMAL / AFP



A zéró tolerancia pedig egyelőre marad, és ennek éppen Sanghaj a legutóbbi ékes példája. Az ország legnépesebb városában tíz napja kezdődött a zárlat, amelyet eredetileg legföljebb öt napra terveztek, de mára kiterjed a teljes 26 milliós lakosságra. A hatóságok csupán annyi engedményt tettek a társadalmi elégedetlenség lecsendesítése érdekében, hogy enyhítettek a fertőzött gyerekek elkülönítésének szabályain. Az intézkedés nagy felháborodást okozott, ezért a helyi kormányzat két napja bejelentette, hogy a szülők elkísérhetik a gyermeküket – amennyiben ők is elkapták a vírust. Azokat a gyerekeket azonban továbbra is elkülönítik, akiknek a szülője negatív tesztet produkál.

Szerdán azt is közölték, hogy újrakezdik az egész lakosság tesztelését, és az emberek mozgását egészen addig korlátozzák, amíg nem értékelik az eredményeket. Egy hétre leállították a munkát a Tesla városban található gigagyárában is, de egyelőre nem tudni, hogy mikor kezdhetnek el újra termelni.