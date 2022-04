Két keserű esztendő után a horvátok úgy készülnek az idei turistaszezonra, mintha a járványhelyzet már végérvényesen elmúlt volna. A legtöbb étterem és szálloda éppen ezért úgy tervezi, hogy ha teheti húsvétra kinyit. Ahhoz viszont, hogy ez megtörténhessen munkaerőre van szükség, ami hiánycikk az adriai országban. A vendéglátóhelyek egy részének ugyan megvannak a visszatérő idénymunkásai, de a nagyobb láncoknak és a kis családi vállalkozásoknak nincs könnyű dolguk, ha pincért, szakácsot vagy esetleg takarítót keresnének.

Fotó: Elisabetta Zavoli / Getty Images

A zökkenőmentes kezdés érdekében ezért sokan már az év elején megkezdték a szezonmunkások toborzását. A munkaügyi hivatal adatai szerint jelenleg a horvát turisztikai szektorban 8 685 aktív állás hirdetés van, de a főszezonig legalább még ennyi alkalmazottra lenne szüksége az iparágnak. A hirdetésekből kiderül, hogy a munkáltatók többsége idén magasabb bérekkel próbálja bevonzani a leendő alkalmazottakat.

Idén olyan vállalkozók is akadnak, akik akár hónapokkal a munkába állás előtt is készek alkalmazni leendő dolgozóikat annak érdekében, hogy ha beköszönt a szezon, legyen ki vigye az üzletet. Ennek ellenére az üzletvezetőknek nincs egyszerű dolguk, mert külföldön így is jóval többet kereshetnek a szezonmunkások. Egy átlagos helyi idénymunkás ugyanis Horvátországban havonta csak négy-ötszázezer forintnak megfelelő kunát tehet zsebre, míg ugyan ez az összeg Nyugat-Európában könnyen meg is duplázódhat.

Az alkalmazottak verbuválását nem könnyíti meg az sem, hogy a létszámhiány miatt eleve több munka hárul egy-egy pincérre, szobalányra vagy szakácsra, mint egyébként. A munka mennyiségének növekedése pedig nincs arányban a bérek emelkedésével. A bajt tetézi, hogy az elmúlt évek gyengébb idegenforgalmi idényei miatt a szektorból sokan elpártoltak a járvány hatásaitól kevésbé függő ágazatokba.

Az égető szakmunkáshiányt a horvátok külföldi munkaerővel próbálják pótolni. A legtöbben hagyományosan Bosznia-Hercegovinából érkeznek, hiszen az ottaniak a hasonló nyelv miatt könnyedén beilleszkednek, de sok macedón, albán és az utóbbi időben a háború elől menekülve egyre több ukrán is érkezik a szektorba.