Március végén elkezdődött a termelés a németországi Grünheidében épített Tesla-gyárban, az elektromos autókat gyártó amerikai cég első európai üzemében.

Fotó: PATRICK PLEUL / AFP

A Tesla rekordidő alatt építette fel elektromos autókat és később majd akkumulátorokat is gyártó üzemét a Berlin melletti településen. A hatmilliárd eurós (2200 milliárd forint) beruházással felépült gyár – hivatalos nevén Gigafactory Berlin Brandenburg – 12 ezer embernek fog munkát adni.

A melléképületekkel és az elkészült gyártmányok parkolóival együtt 302 hektárt elfoglaló üzem virtuálisan is bejárható az alábbi, rendkívül látványos drónvideó segítségével.

Azonban az érdeklődők nemcsak azt nézhetik meg, hogyan készül egy Tesla modell, de abba is bepillantást nyerhetnek, milyen volt magának a videónak a forgatása.

Ha az üzem teljes kapacitással fog működni, évi 500 ezer autó összeszerelésére lesz alkalmas.

Ez több, mint a rivális Volkswagen által 2021-ben világszerte értékesített 450 ezer akkumulátoros-elektromos jármű. Egyelőre még a Volkswagen van fölényben az elektromos járművek európai piacán 25 százalékos piaci részesedéssel a Tesla 13 százalékával szemben.

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója az üzem megnyitóján azt mondta, a Grünheidében gyártott minden egyes kocsi újabb lépés a fenntartható jövő felé.

A The New York Times beszámolója szerint jövőre számos más járművel és termékkel egyetemben most már tényleg érkezik a Tesla pickupja, a Cybertruck is, ami azonban nem Németországban, hanem a texasi Austinban felépült új gyárban fog készülni.