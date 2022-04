Jövőre számos más járművel és termékkel egyetemben most már tényleg érkezik a Tesla pickupja, a Cybertruck – közölte a csütörtöki Cyber Rodeo nevet viselő eseményen a céget vezető Elon Musk a The New York Times beszámolója szerint.

Az egyedi kinézetű autót még 2019-ben mutatta be az elektromos autókat gyártó vállalat, az

a rendezvény leginkább arról lehet emlékezetes, hogy a törésálló ablakok demonstrációja csúfos kudarcot vallott.

Musk a texasi Austinban felépült új gyár által tető alá hozott rendezvényen azonban azzal viccelődött, hogy a kísérletet meg fogják ismételni.

Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

A fekete cowboy kalapban parádézó cégvezető elmondta, hogy alig várják a gyártás megkezdését és a késésért is bocsánatot kért. Viszont megerősítette, hogy jövőre már tényleg érkezik a jármű és az nagyszerű lesz.

Persze a dél-afrikai származású milliárdos nem először tesz olyan ígéretet, ami csak késve, vagy épp sosem válik valósággá,

ám a mostani bejelentése szilárdabb alapokon áll, mint a januári, befektetők számára tett hasonló kijelentése. Akkor arról beszélt, hogy a legvalószínűbb az, hogy 2023-ban indulhatnak a szállítások.

Mindenesetre a késlekedés már így is lehetőséget biztosított a versenytársaknak arra, hogy az Egyesült Államok legnépszerűbb – bár praktikus szempontból városi emberek számára értelmetlen – autótípusának, a pickupnak az elektromos változatát a Tesla előtt piacra dobják. A Ford F-150 árammal működő típusa, a Lightning nyáron érkezik, míg a Rivian már tavaly év végén megjelent a piacon hasonló járművével. A Tesla szerencséjére azonban az utóbbi cég nem volt képes a termelést kellő mértékben felpörgetni.

A Tesla a Cyber Rodeóra – mely Musk szerint a világ legnagyobb bulija – mintegy 15 ezer embert hívott meg, ők pedig azt is hallhatták, hogy az új gyár három Pentagon méretű. A közeli iskolák az eseménnyel járó forgalmat elkerülendő hamarabb végeztek a szokásosnál, míg a bemutatón többek között Harrison Ford is részt vett.

Az új gyár, hasonlóan a napokban megnyitott Berlin közeli másik új üzemmel a cég terjeszkedését hivatott fenntartani. A tavalyi évben a Tesla közel duplájára, majdnem 1 millióra növelte a legyártott autók számát – igaz ennek elérése érdekében voltak hibák a gyártás során, így rendkívül sok Teslát kellett visszahívni az utóbbi időben. Az idei év a termelés felfuttatásáról szólhat Musk szerint, míg

jövőre már érkezhet az új termékek masszív hulláma.

2023-ban így a Cybertruck mellettjöhet az új roadster, teherautó, sőt az emberre hasonlító, Optimus nevet viselő robot is, mely azokat a feladatokat fogja elvégezni, amit az emberek nem akarnak – mondta Musk. A teljes önvezetést lehetővé tevő szoftver béta verziója is elérhető lesz az idei évben az észak-amerikai felhasználók számára – tette hozzá.