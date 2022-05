Csökkentené a földgáztól való függőségét, ezért új lehetőségeket keres a nap-, a hidrogén- és a geotermikus energia felhasználására a BMW

– mondta hétfőn a Reutersnek az autógyártó termelésvezetője, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az Oroszországgal szembeni gázembargó megbéníthatja az iparágat. A Debrecenben épülő üzem lehet az első, amelyik teljes egészében fosszilis tüzelőanyagok nélkül működhet.

Fotó: BMW Group

A BMW 2021-ben energiafogyasztásának 54 százalékát földgázzal fedezte, most pedig azt vizsgálja, hol tudna napelemeket elhelyezni üzemeiben. A helyi hatóságokkal együttműködve a lipcsei egységükbe való hidrogénszállítást is tervbe vették. „A hidrogén kiválóan alkalmas arra, hogy csökkentse vagy akár teljesen ellensúlyozza a gázszükségletet” – mondta Milan Nedeljković, az autógyártó menedzsmentjének tagja, hangsúlyozva azt is, hogy a német földgázfogyasztás mintegy 37 százalékát az autóipar adja. Ezért arra a kérdésre, hogy mi történne a BMW üzemeivel, ha leállna az Oroszországból érkező gázszállítás, úgy válaszolt:

Nemcsak a BMW, de az egész ágazat is leállna.

A BMW tervei egy irányba mutatnak a német iparban zajló átfogóbb törekvésekkel, amelyek az orosz gázról való leválásra irányulnak, és egy olyan rendszer kidolgozására, amelyik a szállítások hirtelen leállása esetén is működőképes.

Nedeljković elmondta, hogy

a Debrecenben épülő új üzem lehet a BMW első teljesen fosszilis tüzelőanyagok nélkül működő autógyára,

amely nagymértékben támaszkodhat majd a napenergiára. Ezenkívül a geotermikus energia felhasználását is vizsgálják, amely az időjárásfüggő megújuló energiaforrásokhoz képest megbízhatóbb.

A magyar energiaellátás mintegy felét (közel 47 százalékát) kitevő, de a Németországban egyre csökkenő jelentőségű atomenergiáról, az abban rejlő lehetőségekről Nedeljković azt mondta: „Az atomenergia stabilizáló tényező lehet, különösen ezekben a változékony időkben. Saját termelésünkben a regeneratív energiaforrásokra támaszkodunk.”