Az indiai kormány csökkentette az üzemanyagok és a nyersanyagok adóját, valamint további lépéseket jelentett be az infláció elleni intézkedéscsomag részeként. Közgazdászok szerint az alacsonyabb bevételek aggályokat vetnek fel India költségvetési hiányával kapcsolatban – írja az Aljazeera.

Nirmala Sitharaman pénzügyminiszter a napokban bejelentette, hogy literenként 8 rúpiával (37 forint) csökkenti a benzin és 6 rúpiával (28 forint) a gázolaj jövedéki adóját.

Jelenleg egy liter benzin 105,4 rúpiába (489,6 forint), míg a gázolaj 96,7 rúpiába (449,2 forint) kerül Újdelhiben.

Az adócsökkentés következtében a kormány mintegy 1000 milliárd indiai rúpia (4,6 ezermilliárd forint) éves bevételtől eshet el a közgazdászok szerint.

További 200 rúpiás támogatást is nyújtanak PB-gázpalackokként több mint 90 millió indiainak, a szegénységi küszöb alatt élő nők számára bevezetett jóléti program keretében. Emellett a kormány eltörölte az antracit, a porszén és a koksz szén behozatali vámját is, hogy a nyersanyagköltségek csökkentésével serkentse a helyi piaci keresletet. Továbbá tervben van a műanyagtermékek nyersanyagára kivetett adók csökkentése, hogy visszafogják a végtermékek előállítási költségeit is.

A legutóbbi intézkedések május 22-től léptek életbe a pénzügyminiszter bejelentése szerint, aki felszólította a tartományi kormányokat, hogy kövessék példájukat az üzemanyagárak csökkentésével, összhangban a szövetségi tervekkel. Szakértők szerint azonban a legújabb lépések valószínűleg fokozzák a költségvetési aggodalmakat, hiszen ilyen bevételcsökkenés mellett a kormány nem valószínű, hogy képes lesz tartani célkitűzését, miszerint a 2022-2023-as időszakban a költségvetés hiánya maximum a GDP 6,4 százalékát teheti ki.

Az infláció már eddig is komoly fejfájást okozott Narendra Modi kormányának az idei államgyűlési választások közepette – 2021 szeptembere és 2022 áprilisa között a fogyasztói élelmiszerárak inflációja Indiában éves szinten 0,68 százalékról 8,38 százalékra emelkedett.

A miniszterelnök így most abban reménykedik, hogy a meghozott intézkedések, különösen a benzin és a gázolaj árának jelentős csökkenése, pozitív hatással lesznek a különböző ágazatokra és segítik a polgárokat is.