Látványos mértékben, 13,8 százalékkal nőtt az infláció Romániában áprilisban, az előző év azonos időszakához képest, miután a élelmiszerárak 13,5, a szolgáltatások 7 míg a nem élelmiszerek 16,3 százalékkal drágultak. Az előző hónaphoz képest a fogyasztói árindex 3,7 százalékkal nőtt.

Fotó: Akos Stiller / Bloomberg via Getty Images

Az év eleje óta 7,9 százalékos pénzromlást mértek a szomszédos országban, az elmúlt 12 havi mérleg 7,4 százalékos inflációt mutat.

A harmonizált árindex éves bázison 11,7, havi összevetésben 2,4 százalékos megugrást mutat – derül ki a román statisztikai hivatal szerdán közzétett adataiból.

Az energiaárak robbanásszerű növekedése, valamint a régiós jegybankok határozott lépései miatt nyomás alatt lévő román jegybank már kedden, az inflációs mutató nyilvánosságra hozatala előtt igyekezett hűteni a kedélyeket, amikor a vártnál nagyobb mértékben, 75 bázisponttal emelte az alaprátát, amely így 3,75 százalékra nőtt. A Lombard hitelkamatot 75 bázisponttal 4,75 százalékra emelték, és szintén 75 bázisponttal 2,75 százalékra a letéti rátát. A romn jegybank dolgát az is nehezíti, hogy egyre magasabbra kúszik az államháztratrási hiny, miközben a folyó fizetsi mérleg hiánya is egyre nagyobb.

Bár az inflációs mutató az előrejelzések szerint idén aligha csökken 10 százalék alá, a 3,75 szzalékos román alapkamat alacsony szinten van régiós összehasonlításban.

A cseh jegybank legutóbbi 75 bázispontos emeléssel 5,75 százalékos alapkamatot határozott meg, a lengyel monetáris tanács azonos mértékű emelés után 5,25 százalékon tartja a rátát.

Magyarországon is a vártnál is magasabb szinten, 9,5 százalékon tetőzött áprilisban az infláció, ám Lengyelországban 12,3, míg Csehországban 14,2 százalékos pénzromlási ütemet mértek, ami azt vetíti előre, hogy a régiós jegybankok aligha hagyhatnak fel a szigorítási versennyel. Nagy mértékben befolyásolhatják ugyanakkor a döntéseiket az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed lépései, amit meghatározhat a ma érkező áprilisi inflációs adat. A konszenzus szerint 8,1 százalékra mérséklődhetett a ráta a márciusi 8,5 százalékról, amennyiben ennél is nagyobb lesz a csökkenés, úgy gyengülhet a dollár, és levegőhöz juthatnak a részvénypiacok, és talán fellélegezhetnek a régiós devizák is.

A román jegybank döntés és az infláció adat sem mozgatta meg igazán a lej piacát, a román deviza érdemben nem mozdult a 4,94-es szint közeléből az euróval szemben, ráadásul az év elejéhez viszonyítva - a volatilis napokat leszámítva - sem látható nagy eltérés az árfolyamban.

Mindez annak ellenére, hogy a azdasági kilátások is egyre borúsabbak. A román kormány gazdasági előrejelzési bizottsága 4,3 szzalékról 2,9 szzalékra csökkentette az idei évre vonatkozó GDP-prognózisát, ám az IMF 2,2 százalékos, míg a Világbank mindössze 1,9 szzalékos gazdasági bővülésre számít. A hivatalos előrejelzések szerint a folyó fizetési mérleg hiánya idén eléri a GDP 6,9 százalékát, az infláció 10,1 százalékos lesz.