Ukrajna több tízmillió tonna gabona exportjától eshet el a fekete-tengeri kikötők orosz blokádja miatt, ami élelmiszerválságot idézhet elő Európában, Afrikában és Ázsiában is – jelentette be hétfőre virradóra Volodimir Zelenszkij elnök, hozzátéve, hogy hivatalosan is bezárják az Oroszország által elfoglalt tengeri kikötőket. Az elnök a 60 Minutes című ausztrál hírműsorban ismertette, hogy Oroszország nem engedi a hajók mozgását a kikötők környékén, és teljes ellenőrzés alatt tartja a Fekete-tengert, amivel blokkolni akarja az ország gazdaságát.

Az ENSZ Élelmezésügyi Világprogramjának képviselője nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy csaknem négy és fél millió tonna gabona rostokol Ukrajna kikötőiben, aminek világszerte messzemenő hatásai lesznek.

Fotó: LOUISE ALLAVOINE

Az ENSZ adatai szerint Ukrajna és Oroszország az elmúlt három évben a világ búzaexportjának mintegy 30 százalékát, valamint a kukoricaexport 20 százalékát adta. Áprilisi közleményük szerint a konfliktus megemelte a búza, a kukorica és a növényi olajok világpiaci árát, miközben évtizedek óta nem látott élelmiszerár-inflációval kell megbirkóznia a lakosságnak. A termék visszatartása mellett más problémák is vannak a gabona körül.

Tarasz Viszockij ukrán mezőgazdasági miniszterhelyettes szombaton több százezer tonna gabona ellopásával vádolta az orosz erőket a Szabad Európa Rádió szerint. A mezőgazdasági miniszter, Mikola Szolszkij hozzátette, hogy az elmúlt két hétben ráadásul nőtt is a lopások száma, főként Zaporizzsja, Herszon, Donyeck és Luhanszk régióban.

Fotó: ARMEND NIMANI

Tegnap felszólalt Cem Özdemir német mezőgazdasági miniszter is, mivel újra érkeznek jelentések a gabonasilók, műtrágyaraktárak, mezőgazdasági területek és infrastruktúra elleni célzott orosz támadásokról, és szerinte egyre valószínűbb, hogy mindezzel Vlagyimir Putyin orosz elnök hosszú távra el akarja távolítani Ukrajnát mint versenytársat, hiszen jelentős riválisok a globális gabonapiacon.

A búza világpiaci ára mintegy 40 százalékkal emelkedett azóta, hogy Oroszország február 24-i ukrajnai inváziója megszakította a Fekete-tengeren érkező ellátást. A miniszter bejelentette, hogy a G7-ek mezőgazdasági minisztereinek májusi találkozóján felveti a kérdést, hogy miképpen segíthetnék Ukrajna gabonaexportjának fellendítését alternatív közlekedési módok és útvonalak keresésével. Nehézséget okoz azonban, hogy Ukrajnában és az Európai Unióban eltérő vágányszélesség van, így az ukrán vonatok automatikusan nem közlekedhetnek az európai vasúthálózaton.

Fotó: ANATOLII STEPANOV

Számos latolgatás ellenére, miszerint május 9-én véget vethetnek a háborúnak, hiszen Moszkva a második világháborús győzelem 77. évfordulóját ünnepelné,

Szergej Lavrov külügyminiszter bejelentette, hogy a hadsereg nem fogja az akcióit hozzáigazítani egyetlen dátumhoz sem.