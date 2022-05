A brit turisták hírneve egész Európában elterjedt már és a legutóbbi eset sem fog javítani azon, melyről az okosutas számolt be. A harmincas férfiakból álló csapat a londoni Gatwick repülőtérről utazott Krétára, ám már a beszálláskor is részegek voltak, amire szemtanúk szerint még egy liter vodkát töltöttek repülés közben.

Ennek ellenére még az út során is kiszolgálták őket alkohollal, noha a többi utast is fenyegették és dohányoztak is a gépen.

Leszállást követően aztán tovább eszkalálódtak az események, ugyanis amikor közölték velük, hogy jönnek a rendőrök még jobban megvadultak.

Voltak, akik próbálták megfékezni a dühöngő turistákat, ám az ő jutalmuk a részeg utasok által kiosztott ütések sorozata volt. A pilóta is próbálta csitítani a kedélyeket, de ő sem járt sikerrel, neki is csak pofonok jutottak.

Fotó: JAKUB PORZYCKI / AFP

Az ártatlan utazók megpróbáltatásai azt követően sem értek véget, hogy a rendőrök megérkeztek és elvitték a rendbontókat, ugyanis mindenkinek – a személyzetet is beleértve – maradnia kellett a kihallgatásra, ami el is húzódott. Emiatt

a személyzet munkaideje is lejárt , így a visszafelé tartó járat is csak 24 órás késéssel tudott hazaindulni, ugyanis Hánia nem Wizz-bázis, nincs behívható tartalékszemélyzet.

Noha az eset következményeiről az okosutas szerint a légitársaság nem felelős, az úton történtek vetnek fel kérdéseket, kezdve attól, hogy miért engedték felszállni az illuminált állapotú utasokat és miért szolgálták ki őket további alkohollal. A személyzet dönthetett volna kényszerleszállás mellett is, akár a legközelebbi repülőtéren, akár egy olyan helyen, ahol van bázisa a társaságnak és megoldható a személyzetcsere.