Az üzemanyag-kedvezmények körüli anomáliákra reagálva Robert Habeck német gazdasági miniszter megszigorítaná a trösztellenes törvényeket annak érdekében, hogy az állam piaci visszaélés bizonyítása nélkül is lefölözhesse az olajtársaságok extraprofitját, és szükség esetén akár fel is oszlassa a vállalatokat – közölte vasárnap a Spiegel a gazdasági minisztériumtól kapott munkaanyag alapján.

Fotó: Shutterstock

A módosított kartelltörvény többek között megteremtené a lehetőséget az ásványolaj- és benzinkútpiac szétválasztására valamint egy további lépéssel azt is, hogy a Szövetségi Kartellhivatal gyorsan és egyszerűen lefölözhesse a társaságok extraprofitját. Noha az utóbbi lehetőség elméletileg most is adott, a gyakorlatban ezt számos bonyolult bürokratikus lépés akadályozza.

Egy olyan jog, amelyet nem lehet alkalmazni, nem felel meg a jogalkotó szándékának

– mondta a lapnak a miniszter, hozzátéve, hogy ennek következményeit magasabb árak formájában a fogyasztók fizetik meg. Az ily módon lefölözött összegek az államkasszába kerülnének.

A háttérben az a vita áll mely szerint hiába csökkentette Németország a benzin és a gázolaj adójáét literenként 35 centtel, az a fogyasztókig nem jutott el, mert az olajipari vállalatok nem adják tovább a vásárlóknak a kedvezményt. Így az eredetileg az egekbe szökő energiaárak enyhítésére szánt lépés hatástalan maradt.

A szövetségi kartellhivatal első adatsorai a tankolási kedvezményről azt mutatják, hogy a nyersolaj- és a benzinkútárak közötti különbség a hónap eleje óta meredeken nőtt

– nyilatkozta a Der Spiegelnek Habeck, hozzátéve, hogy sok szakértő már az intézkedés előtt arra figyelmeztetett, hogy az olajipari vállalatok zsebelik majd be a profitot, miközben a fogyasztók nem érzik az intézkedés hatását.