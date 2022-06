A majdnem két tucat életet követelő uvalde-i lövöldözés miatt ismét égető kérdéssé vált a fegyvertartási szabályok szigorítása az Egyesült Államokban. Azóta számos törvénytervezetet a kongresszus elé vittek, de egyelőre nem történt előrelépés a kérdésben. Joe Biden amerikai elnök is arra szólította fel a törvényhozókat, hogy mielőbb alkossanak olyan jogszabályi környezetet, ami elejét veheti a további mészárlásoknak. Az USA-ban a fegyvertartás nagyon érzékeny kérdés, a lakosságnak ez egy olyan alkotmányos joga, amiről sokan nem kívánnak lemondani. Sokan politikai öngyilkosságnak tartják ezt a jogot piszkálni, de jelenleg egyre erősebbek a változást sürgető hangok is. Matthew McConaughey kedden fel is szólalt a Fehér Házban, ahol a jogszabályok szigorítását kérte. A színészt a dél-texasi Uvalde városból származik.

A USA Today Entertainment írt róla, hogy most újabb híresség állt ki nyíltan a fegyvertartási szabályok mellett. Jimmy Kimmel az éjszaki beszélgetős műsorában, a Jimmy Kimmel Live!-ban Joe Bident látta vendégül, aki nem úszta meg a fegyvertartással kapcsolatos kérdéseket sem.

Nem adhatsz ki végrehajtási utasítást? Trump úgy adta ki ezeket, mint a halloweeni cukorkát

– szegezte a kérdést Bidennek a műsorvezető.

Az elnök erre úgy válaszolt, hogy mindent megtesz a hatáskörén belül az ügy érdekében, de kijelentette, nem kívánja az elődjét utánozni.

Nem vagyok szégyellős, de semmiképpen nem akarom utánozni, ahogy Donald Trump visszaélt az alkotmánnyal és az alkotmányos hatalommal

– mondta Biden, majd azzal folytatta, hogy

ezt őszintén mondom. Sokszor szokták azt mondani nekem, hogy ha a republikánusok sem játszanak tisztességesen, akkor én miért teszem? Szerintem ha mi is ugyan ezekkel a feltételekkel játszanánk a játékot, azzal veszélybe sodornánk a demokráciát.

President @JoeBiden on issuing an Executive Order in response to gun violence… pic.twitter.com/KUXsyNfZrW — Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) June 9, 2022

Kimmel kijelentette, teljesen megérti az elnök álláspontját, de arra is rákérdezett, hogy akkor miként tervez bármilyen előrelépést elérni az ügyben?

Olyan, mintha Monopolyt játszana valakivel, aki nem tartja be a szabályokat. Hogyan játszhat valakivel, aki nem tartja be a szabályokat?

– kérdezte Kimmel Joe Bident. Az elnök válasza erre az volt, hogy börtönbe kell küldeni azt, aki így játszik. Ezzel az elnök a népszerű társasjátékra utalt.

A hét elején a Fehér Ház sajtótitkára, Karine Jean-Pierre kijelentette, hogy az elnök minden olyan jogszabálytervet, ami a fegyveres erőszak visszaszorításáról szól és átmegy a kongresszuson, támogatni fog. Chris Murphy szenátor, aki a Demokrata Pártot képviselve vezeti a tárgyalásokat a szenátusban, azt mondta, valószínűleg lassú és fokozatos változásokat lehet majd elérni a kérdésben, és egyelőre semmiképpen nem lehet átfogó törvénytervezetre számítani.

Biden arra szólította fel a törvényhozókat, hogy vagy tiltsák be a támadófegyverek árusítását, vagy emeljék fel az ilyen típusú fegyverek vásárlási korhatárát 18-ról 21 évre. Ezzel együtt azt is szorgalmazza, hogy az ország erősítse meg a határellenőrzést, illetve támogatja azokat a terveket is, amelyek szerint a bíróságok bizonyos feltételek mellett eltilthatnak a fegyvertartástól. Ezek a vörös zászlós szabályok azokat érintenék, akiket a vizsgálatok önmagukra vagy a környezetükre veszélyesnek ítélnek meg.