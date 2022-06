A dél-koreai vezérkar vezetője közölte, hogy a három napos hadgyakorlatra a japán Okinawa sziget melletti nemzetközi vizeken került sor. Tesztelték a légvédelmet, a hajó- és tengeralattjáró elleni küzdelmet, illetve más tengeri műveleteket - írta meg a Reuters.

A közös gyakorlatra azért került sor, mivel nő a feszültség Észak-Koreával, ahol a hírszerzés szerint atomkísérletek végrehajtására készülnek.

Ilyen tesztet 2017 óta nem hajtottak végre az országban, de az utóbbi időben többször is teszteltek hagy hatótávolságú rakétát az északiak.

Fotó: AFP

A gyakorlatban részt vett többek között a USS Ronald Reagen, 100 ezer tonnás nukleáris meghajtású repülőgép-hordozó, a USS Antietam irányított rakétás cirkáló, illetve az Aegis-szel felszerelt USS Benfold romboló is. Dél-Korea a több mint 14 ezer tonnás Marado kétéltű leszállóhajóval, a 7600 tonnás Sejong the Great rombolóval és a 4400 tonnás Munmu The Great rombolóval képviseltette magát.

A közelmúltban Joon Suk-yeol dél-koreai elnök és Joe Biden amerikai elnök találkozóján a felek megállapodtak abban, hogy

az USA Dél-Korea segítségére siet, ha Észak-Korea miatt erre szükség lenne.

Biden stratégiai eszközöket is ígért kollégájának, hogy elrettenthessék Észak-Koreát egy esetleges agresszív megnyilvánulástól. Pénteken az USA Dél-Korea és Japán nukleáris illetékesei Szöulban találkoztak, hogy felkészülhessenek minden eshetőségre. Ez alatt értelemszerűen az észak-koreai kísérleteket érthették.