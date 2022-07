Zimbabwe bemutatta az infláció megfékezése érdekében piacra dobott aranyérméket - olvasható a Bloombergen. A érméket bárki megvásárolhatja és őrizheti benne a megtakarításait. A lépéssel az a cél, hogy stabilizálják a nemzeti valuta értékét. A aranypénz hivatalos fizetőeszközként lesz elfogadva az országban a szinte értéktelenné vált zimbabwei dollár mellett.

Fotó: Tsvangirayi Mukwazhi / MTI/AP

Zimbabwe lakosságában a mai napig élénken él a 2008-as világválság, amikor a polgárok megtakarításai teljesen eltűntek a hiperinflációban. Az IMF adatai szerint 2008-ban a zimbabwei dollár teljesen értékét vesztette, a hiperinfláció mértéke elérte az 5 milliárd százalékot. Az emberek emlékeztek még erre a válságra, így a helyi pénzbe vetett bizalom sosem szilárdult meg igazán. A jelenlegi gazdasági helyzetben a dollárjuk ismét elkezdett gyengülni, a lakosság pedig igyekszik amerikai dollárt szerezni, akár illegális úton is, hogy legyen értékálló valutájuk. Prosper Chitambara zimbabwei közgazdász szerint a kormány megpróbálja mérsékelni az amerikai dollár iránti nagyon magas keresletet, mivel az országban nincs elegendő amerikai dollár, hogy az igények kiszolgálására.

A válság és az infláció megállítása érdekében a helyi jegybank hétfőn 2000 aranyérmét folyósított a kereskedelmi bankoknak. A zimbabwei jegybank kormányzója, John Mangudya elmondta, hogy az aranyérmék első sorozatát még az országon kívül verték, de a céljuk az, hogy végül a határokon belül is képesek legyenek előállítani az új fizetőeszközt.

Az aranypénzzel lehet vásárolni az üzletekben, csak kérdés, hogy az adott boltnak lesz-e elég pénze kifizetni a visszajárót - írja az ABC News. Az ország központi bankjának közleménye szerint bármely magánszemély vagy cég megvásárolhatja az érméket az erre felhatalmazott értékesítőktől, főleg a bankoktól. Az aranypénzekért helyi vagy külföldi valutával is lehet fizetni, a vásárló pedig dönthet úgy, hogy a bankban tárolja, de akár haza is viheti. A központi bank leszögezte, hogy külföldiek kizárólag külföldi devizával fizethetnek az érmékért.

Az aranypénzt Mosi oa Tunya névre keresztelték el. Ez helyi, tonga nyelven azt jelenti, hogy Viktória-vízesése. A pénz könnyen készpénzre váltható lesz, a helyi mellett a nemzetközikereskedelemben is lehet majd használni. A jegybank azt is közölte, hogy a Mosi-oa-Tunya érméket a vásárlástól számított 180 elteltével lehet majd készpénzre váltani.

Fotó: Tsvangirayi Mukwazhi / MTI/AP

Az érmék valamivel több mint 31 gramm súlyúak lesznek és 22 karátos tisztaságú aranyból készülnek. Hitelek és kölcsönök biztosítékaként is használhatók lesznek. Az érmék ára egy uncia arany világpiaci árának fog megfelelni, plusz 5 százalék előállítási költséggel. A hétfői piacra dobáskor egy darab Mosi oa Tunya érme ára 1824 dollár volt.

Zimbabwe lépése nem teljesen egyedülálló, hasonló céllal Kínában, Dél-Afrikában és Ausztráliában is dobtak már piacra aranyérméket. Ezzel együtt a felhasználási kört tekintve Zimbabwe valóban az eddigi legbátrabb megoldással állt elő.

Zimbabwe esetében krónikus hiperinflációban élünk, így a várakozások szerint ezek az aranyérmék hatalmas mennyiségben fognak elkelni. A legtöbb zimbabwei azonban a napi túlélésért küzd, és nem fogja tudni megvásárolni őket

– mondta Prosper Chitambara. Szerinte a legtöbb embernek kenyérre sincs pénze, nem hogy aranyérmékre. Ennek ellenére elmondta, hogy nincs kizárva, hogy a Mosi oa Tunya érmék forgalomba kerülése közvetve lejjebb tudja majd szorítani a bolti árakat. A közgazdász szerint az aranypénz elsősorban a nagyvállalatok számára lesz jó értéktartó eszköz, miközben a lakosság továbbra is az amerikai dollárt részesíti majd előnyben. Azt is elmondta, hogy az érmék forgalma spekulációt és arbitrázst is eredményezhet a gazdaságon belül, mivel sokan kezdhetik el azzal üzletelni, hogy zimbabwei dollárból vásárolják majd az aranypénzt, amit aztán amerikai dollárért adnak tovább.