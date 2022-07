A svéd Candela vállalat úgy véli, hogy elektromos vízi járművek segíthetnek csillapítani az úgynevezett moto ondoso jelenséget. A kifejezést a helyiek használják arra, hogy a hajók által generált hullámok a város épületeit és járdáit rongálják – számolt be róla a CNN.

A jelenséget a UNESCO is makrovészhelyzetnek minősítette a vízre épült város területén.

A szerv szerint drasztikusan csökkenteni kell a motorcsónakok hatásait. A Candela a hajóival épp ezt célozza. A C–8 és a P–8 Voyager olyan szárnyashajó, amely a víz felett lebeg, ezáltal nem kelt hullámokat. A C–8-as egy kisebb csónak, míg a P–8 Voyagert arra tervezték, hogy képes legyen utasok szállítására, ezáltal használható taxiként vagy sétahajókon is.

Fotó: Simone Padovani / Getty Images

A járművek dizájnját drónokat tervező mérnökök segítségével alkották meg. A hajók legfeljebb ötcentis hullámokat keltenek, miközben 55 kilométer/óra sebességgel suhannak a vízfelszín felett. A legnagyobb motorcsónak, a 30 fő szállítására is képes P–12-es modell a svéd cég ígéretei szerint az első szárnyas komp lesz a világon. A hatótávolsága körülbelül 110 kilométer és elérheti a 60 kilométer/órás sebességet is. A kompot júniusában mutatták be.

Idén készül el a Candela első hajója, a 2019-ben debütált C–7-es. A vállalat többi típusával ellentétben ennek nincs zárt utastere, így leginkább nyári sétahajókázásra alkalmas.

Gustav Hasselskog, a vállalat alapítója arra figyelmeztet, hogy a városban tapasztalható lassú közlekedés miatt az új típusú hajóknak nagy sebesség mellett kell kerülgetniük a lassabb járműveket, ami rengeteg veszélyt hordoz magában.

Szerinte emiatt teljesen át kéne formálni a város vízi közlekedését.

„Érdekes lenne, ha kipróbálhatnánk a hajóinkat, de ezt megelőzően újra kéne szervezni a lagúna közlekedését. Először is kulcsfontosságú a térségben közlekedő összes hajó elektromos meghajtásra való átállításának felgyorsítása, másodszor rendkívül nagy hangsúlyt kell fektetni sebességkorlátozás betartatására a megfelelő technológiák segítségével. Továbbá rendkívül fontos, hogy a különböző hajótípusokra más és más sebességkorlátozások legyenek érvényesek” – nyilatkozta Hasselskog.

Amíg Velencében csak tervezik a vásárlást, addig a stockholmi regionális kormányzat lecsapott a Candela hajóira. A P–12-es típusú kompokat szeretnének üzemeltetni a városközpontot és a külvárosi Ekerö kerületet összekötő útvonalon. A hajók gyártása ősszel indul, és a svéd fővárosban 2023 első felében kezdenék meg a próbaidőszakot.