Szaúd-Arábia minden légitársaság előtt megnyitja légterét, beleértve az izraeli El Alt is, mivel úgy tűnik, hogy Irán, a közös ellenség elleni fellépés miatt enyhül a feszültség a két ország között. A Szaúdi Polgári Repülési Hatóság (GACA) is megerősítette, hogy az ország légtere mostantól nyitva áll minden olyan légitársaság előtt, amely megfelel az átrepülési követelményeknek, összhangban a nemzetközi egyezményekkel, amelyek kimondják, hogy nem szabad megkülönböztetni a polgári légi járműveket.

A döntéssel a szaúdi királyság mint három kontinenst összekötő globális csomópont szerepe felértékelődik, emellett a légtérstop felszámolásával javítanák a térség nemzetközi légi összeköttetését is– tette hozzá közleményében a GACA. Az Al Jazeera hírportál szerint a légitársaságok üdvözölték Rijád nyitott égbolt politikájának bejelentését, akik így rövidebb járatokat tudnak kínálni Ázsia és Izrael között, mivel már nem kell többé hosszú kerülő utakat tenniük.

A muszlim zarándokok érkeznek a dzsiddai repülőtérre. Fotó: Karim Sahib / AFP

A regionális körútján pénteken Izraelből a királyságba érkező Joe Biden amerikai elnök is méltatta a szaúdiak döntését. Jake Sullivan, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója pedig arról szólt, hogy ezzel újabb lépést tettek egy integráltabb, stabilabb és biztonságosabb közel-keleti régió felé, amely létfontosságú az Egyesült Államok, valamint Izrael biztonsága és jóléte szempontjából.

A háttérben egyeztet Izrael és Szaúd-Arábia

Izrael és Szaúd-Arábia között nincs diplomáciai kapcsolat, a királyság nem ismeri el Izrael államiságát.

A színfalak mögött azonban két fél egy ideje már dolgozik a biztonsági kérdéseken, mivel mindkettőjüket aggasztja közös ellenségük, Irán térségbeli befolyásának növekedése. Egy jelentés szerint 2020-ban a szaúdi légi irányítás már megengedte, hogy egy Indiába tartó izraeli repülőgép átrepüljön a légterén, hogy elkerülje a rossz időjárást.

A hét elején a The Washington Post című napilapban megjelent vendégcikkében Biden már elmondta, hogy mennyire örül, hogy ő lehet az első elnök, aki közvetlenül repülhet Izraelből a szaúdi Dzsiddába, az utazást „a virágzó kapcsolatok és lépések kis szimbólumának” nevezte.

Közel-keleti körútra indult Joe Biden amerikai elnök. Fotó: Mandel Ngan / AFP

Az elnök megvitathatja az energiaellátással és emberi jogokkal kapcsolatos kérdéseket, és kitérhetnek a biztonsági együttműködésre is. A Fehér Ház közölte, hogy Biden kétoldalú megbeszélést folytat Szalmán bin Abdulaziz szaúdi királlyal a dzsiddai királyi palotában, majd kíséretével Mohammed bin Szalmán koronaherceggel és a szaúdi miniszterekkel tárgyal.

Az energetikai és a biztonsági érdekek arra késztették Washingtont, hogy ne izolálják a királyságot, a világ legnagyobb olajexportőrét és regionális nagyhatalmát, miközben a közel-keleti ország egyre szorosabbra fűzi kapcsolatait Oroszországgal és Kínával.

A látogatás során fokozott figyelemmel kísérik majd a testbeszédet és a retorikát, mivel júniusban a Fehér Ház még arról beszélt, hogy Biden még mindig páriának tartja a herceget Dzsamál Hasogdzsi újságíró 2018-as meggyilkolása miatt.

Egy névtelenséget kérő amerikai tisztviselő szerint azonban Biden hajlandó találkozni különböző vezetőkkel, ha előbbre tudnak lépni. Felidézte, hogy a koronaherceg segített kiterjeszteni az ENSZ által tető alá hozott fegyverszünetet Jemenben, bizonyítván a királyság szerepét a régió békéjében és biztonságában.

A Hasogdzsi meggyilkolása után megromlott viszony javítása persze nem lesz egyszerű feladat, hiszen a The Washington Post újságírójának meggyilkolására maga bin Szalman adott utasítást az amerikai szolgálatok szerint. Beiktatását követően Biden több érintettel szemben is szankciókat vezetett be, noha a koronaherceg nem szerepelt az intézkedés célpontjai között.